Hirek Wrona wyjawił, że zdiagnozowano u niego raka prostaty. 63-letni dziennikarz muzyczny przeszedł już udaną operację, a teraz zwrócił się z ważnym apelem do mężczyzn. Regularne badania profilaktyczne są kluczowe w wykryciu nowotworu stercza. Przypominamy, jakie są jego objawy i jak wygląda leczenie.

Hirek Wrona przeszedł udaną operację raka prostaty Fot. X/Hirek Wrona

"Przeszedłem udaną operację raka prostaty" – napisał na X (dawnym Twitterze) Hirek Wrona. I zaapelował do internautów: "Każdy Pan powinien po 40 badać sobie PSA (antygen gruczołu krokowego, inaczej nazywano prostatą albo sterczem – red.) I to przynajmniej raz na rok. Pilnujcie tego, Szanowni! Koszt niewielki albo i żaden. Zysk olbrzymi: ŻYCIE!" – dodał 63-latek.

Dziennikarz, krytyk muzyczny i didżej podziękował również wszystkim za wsparcie i dodał: "Łączę się z tymi, którzy cierpią". W komentarzach posypały się gratulacje oraz życzenia powrotu do pełni zdrowia i sił.

W kolejnym wpisie Wrona wyznał, że wyznanie, że chorował na raka prostaty wiele go kosztowało. "Upublicznienie informacji o chorobie było dla mnie trudne. Przyjaciele, przekonali, że mogę zachęcić do badań profilaktycznych" – wyznał.

Dodał również, że podjął inną, ważną dla zdrowia decyzję: porzuca palenie po 52 latach. Jak wyjawił Wrona, wcześniej wypalał od 10 do 30 papierosów dziennie.

Nazywany jest "męskim nowotworem". Jakie są objawy raka prostaty?

Jak pisała w naTemat Beata Pieniążek Osińska, rak prostaty to najczęstszy nowotwór mężczyzn. Stanowi aż 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory w tej grupie chorych. To rocznie około 18 tys. nowych przypadków w Polsce, która w ostatnich latach jest państwem o największej dynamice wzrostu śmiertelności z powodu raka stercza (inna nazwa na prostatę) w całej Unii Europejskiej.

Jakie są objawy raka prostaty, które powinny cię zaniepokoić? Główne to:

problemy z oddawaniem moczu (trudności z rozpoczęciem lub zakończeniem oddawania moczu; słaby lub przerywany strumień; częste oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy; uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza),

krew w moczu lub nasieniu ,

ból w dolnej części pleców, biodrach lub udach i/lub dyskomfort w okolicy miednicy,

problemy z erekcją (trudności w osiągnięciu lub utrzymaniu),

ból albo pieczenie podczas oddawania moczu lub wytrysku ,

nagła i niespodziewana utrata wagi ,

zmęczenie .

Po dostrzeżeniu niepokojących objawów należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Mogą być one bowiem związane również z innymi chorobami prostaty, takimi jak łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH) lub infekcjami układu moczowego. Oprócz wspomnianych badań przesiewowych (PSA) kluczowe do wykrycia raka prostaty we wczesnym stadium jest badanie per rectum.

A jak leczy się nowotwór stercza? Leczenie operacyjne (któremu poddał się właśnie Hirek Wrona) jest jedną z podstawowych metod leczenia raka prostaty niskiego i średniego ryzyka. Stosuje się także radioterapię.

Dodajmy, że wczesne wykrycie raka prostaty zapewnia przeżywalność na poziomie 99,8 proc. Kluczowe są więc badania profilaktyczne, do których zachęcał dziennikarz.

Regularnie wykonywane badanie PSA, czyli antygenu gruczołu krokowego, pozwala na szybkie zdiagnozowanie raka, co zwiększa szanse pacjenta na wyleczenie. Mężczyźni po 50. roku życia (lub po czterdziestce, jeśli w ich rodzinie jest historia raka prostaty) powinni wykonywać to badanie co rok.

