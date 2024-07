Natalie Portman przyzwyczaiła swoich fanów, że bierze udział jedynie w produkcjach długometrażowych. Aktorka postawiła na zmiany i po raz pierwszy będzie można ją zobaczyć w serialu. "Lady in the Lake" to ekranizacja bestsellerowej powieści.

Natalie Portman debiutuje na małym ekranie Fot. East News

Natalie Portman to niekwestionowana gwiazda Hollywood. Ma na koncie udział w wielu cenionych i nagradzanych produkcjach. Niedawno zaskoczyła opinię publiczną decyzją o wzięciu udziału w serialu. To debiut Portman na małym ekranie.

Natalie Portman po raz pierwszy na małym ekranie

Aktorka jak wielu jej koleżanek i kolegów z branży postanowiła spróbować swoich sił w serialu. Do tej grała jedynie w produkcjach długometrażowych. Wielu z niecierpliwością wyczekuje jej debitu na małym ekranie.

Serial "Lady in the Lake" ma swoją premierę w piątek 19 lipca na platformie streamingowej Apple TV+. Produkcja oparta jest na książce pod tym samym tytułem, które autorką jest Laura Lippmann. "Lady in the Lake" to thriller, składający się z siedmiu odcinków. Reżyserką formatu jest Alma Har'el.

Natalie Portman gra tutaj główną postać Maddie Schwartz. Akcja serialu dzieje się w latach 60. XX wieku. Fabuła dotyczy losów dwóch kobiet, pierwsza z nich – wiedzie życie gospodyni domowej i matki na pełen etat. W rolę drugiej, Cleo wciela się Moses Ingram. Jej bohaterka to doświadczona przez życie kobieta, która robi co może, by utrzymać swoje dzieci, dlatego pracuje jednocześnie na trzech etatach.

Punktem zwrotnym w życiu postaci granej przez Portman jest zaginięcie małej Tessie podczas parady z okazji Święta Dziękczynienia. Maddie odnajduje ciało dziewczynki. Kobieta postanawia odmienić swój los, dlatego odchodzi od męża, u boku którego czuje się nieszczęśliwa i zostawia pod jego opieką syna.

Maddie za wszelką cenę chce dowiedzieć się, kto zamordował Tessie. Zamieszkuje w dzielnicy, gdzie mieszkają głównie osoby czarnoskóre. W miarę rozwoju akcji serialu i budzą się w niej ambicje dziennikarskie, o których myślała, że są dawno uśpione.

Cleo z kolei jest zamieszana w przestępczą działalność i ma powiązania z gangsterami Baltimore z uwagi na pracę jako księgowa i kelnerka. Oprócz tego jest również modelką i woluntariuszką. Wątki pań połączą się w sposób, który zaskoczy widzów.

Kariera Natalie Portman

W "Lady in the Lake" telewizyjnym debiucie Natalie Portman gra kobietę, która po wielu nieszczęśliwych latach zamknięcia w pewnym schemacie, postanawia odmienić swoje życie. Portman ma doświadczenie w kreowaniu bohaterek, które wiele przeszły.

Aktorka debiutowała w wieku 13 lat rolą w filmie "Leon zawodowiec". W ciągu kolejnych lat kariery zagrała m.in. w trzech częściach serii "Gwiezdne Wojny", "Wzgórzach nadziei", "Bliżej", czy "Duchy Goi".

W 2010 roku Natalie Portman zagrała główną rolę baleriny w thrillerze "Czarny łabędź". Za postać Niny otrzymała pierwszego w życiu Oscara. Inną, słynna jej kreacja to rola byłej Pierwszej Damy, Jacqueline Kennedy w filmie "Jackie". Fani uwielbiają również jej postać Jane Foster w popularnej serii Marvela "Thor" oraz "Avengers".

Czy główna rola w "Lady in the Lake" sprawi, że Portman będzie można częściej oglądać na małym ekranie? To okaże się już niebawem.

