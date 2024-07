Roksana Węgiel wcześniej znana z hitowych popowych kawałków, dziś coraz częściej nawiązuje współprace z... raperami. Nagrała już piosenkę ze Smolastym, niedawno wystąpiła w teledysku Maty, a teraz zaśpiewała z PlanemBe. Piosenka "Stały ląd" ma też już swój teledysk. Fani w komentarzach są zachwyceni i... wcale im się nie dziwię.

Roxie we współpracy z raperem wydała nowy kawałek. Fot. YouTube / PlanBe

Roksana Węgiel zabłysnęła swoim talentem wokalnym, gdy w 2018 roku zaśpiewała utwór "Halo" Beyoncé w programie "The Voice Kids". Od tamtej pory jej kariera nie zwalnia tempa.

Obecnie Roxie ma na swoim koncie dwa albumy i kilka wylansowanych przebojów, w tym: "Anyone i want to be", "Żyj" czy "Miasto". Nie da się też ukryć, że wokalistka na przestrzeni tych kilku lat mocno się zmieniła. I to nie tylko pod względem wyglądu, ale też... muzycznie.

Roksana Węgiel w rapie. Przesłuchałam "Stały ląd" z jej udziałem

Nie unika już mocniejszych brzmień. Przekonaliśmy się o tym w lutym br., gdy ukazała się piosenka "Nie mów, że kochasz", którą wykonała ze Smolastym. W lipcu z kolei Roxie pokazała się u boku Maty i White'a 2115.

Raperzy wydali kawałek "1 na 100", który już cieszy się niemałą popularnością. Węgiel miała tam swój udział w... teledysku. Wyglądała niczym Barbie.

Tym razem Roxie zaśpiewała z raperem

Okazuje się, że to nie koniec przygody artystki w raperskim świecie. 24 lipca na platformie YouTube swoją premierę miał kawałek "Stały ląd". Raper PlanBe to niejedyny wykonawca. Słyszymy tam też Roxie, która śpiewa:

Potrzebuje Cię tak jak lądu / na morza środku, stałego lądu, bo brak mi rozsądku. Emocje duszę w zarodku, Ty na to mi pozwól.

Na razie piosenka zbiera same pozytywne opinie. "Wyczuwam mega hicior z Węgiel"; "Potrzebujemy więcej takich wakacyjnych bitów" – piszą internauci i... nie sposób się z nimi nie zgodzić.

Po odsłuchaniu nie mam wątpliwości, że udział Roxie dodał tej piosence nie tylko popularności, ale też walorów wokalnych. Refren wpada w ucho i idealnie wpisuje się w obecny trend na polskim rynku muzycznym. Myślę, że "Stały ląd" trafi na niejedną playlistę w te wakacje.