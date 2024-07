To nie żart! Będzie doniesienie do prokuratury na Kaczyńskiego. Chodzi o wybory kopertowe

Natalia Kamińska

W czwartek obradowała komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych, które PiS próbowało zorganizować w środku pandemii koronawirusa. Komisja chce teraz skierować wniosek do prokuratury w sprawie popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Udało się go już przegłosować.