Jack Laugher bierze udział na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Choć jest uzdolnionym pływakiem, to jego zarobki nie są duże. Brytyjczyk dorabia więc na... stronie dla dorosłych. Ma konto na OnlyFans.

Jack Laugher dorabia na OnlyFans. Fot. Instagram / Jack Laugher

Na platformie OnlyFans z polskich celebrytów udziela się między innymi znana Fagata. Okazuje się jednak, że na stronie, gdzie zarabia się na swoich pikantnych publikacjach, brylują również osoby ze świata sportu.

Olimpijczyk dorabia na OnlyFans

Obecnie głośno jest o pewnym pływaku. Jack Laugher to mistrz olimpijski w skokach do wody. W tym roku sportowiec też jest uczestnikiem igrzysk. W rozmowie z "The Sun" zdradził, że ma konto na OnlyFans i dorabia tam do swojego budżetu.

– Mam coś, czego ludzie chcą i chętnie na tym zarobię. Nie obchodzi mnie, co ktoś o tym myśli. Robiłem już wiele zdjęć, pozowałem w bieliźnie do sesji kalendarzowych. Robiłem to, żeby po prostu zarobić trochę więcej gotówki – przyznał.

Quiz: Uważasz, że jesz to, co trzeba? Co naprawdę wiesz o kuchni dla aktywnych?

– Oczywiście rozumiem, że ludzie mogą na to patrzeć negatywnie, ale wiem, co robię. Czuję się komfortowo z tym, co robię – zapewnił i dodał, że traktuje to jako pracę czysto modelingową.

– Na moim profilu wyraźnie jest napisane, że nie ma nagości i nie próbuję stawiać nikogo w złym świetle ani udawać kogoś, kim nie jestem. Po prostu zawsze lubiłem modeling. (...) Zawsze lubiłem to robić. Lubię się popisywać i to właśnie robię. W ten sposób mogę po prostu zarobić trochę gotówki i zabezpieczyć się na przyszłość – tłumaczył.

Wspomniał też o niskich zarobkach w sporcie. – Podobnie jak w przypadku większości sportów olimpijskich, na nurkowaniu nie można zarobić dużo pieniędzy. Wszyscy widzieliśmy Wimbledon. Pula nagród za wygraną jest niezwykła. Jeśli odpadniesz w pierwszej rundzie, dostaniesz więcej, niż ja zarabiam przez cały rok – opowiadał.

Finansowanie nie zmieniło się od czasu, gdy dołączyłem do drużyny w 2011 roku. Kiedy zaczynałem pracę, kwota dla pierwszej ósemki świata wynosiła 21 tysięcy funtów. I wtedy jako 16-latek, bardzo się tym jarałem. Mam już prawie 30 lat, jestem w pierwszej trójce na świecie , a moje wynagrodzenie wynosi 28 tysięcy funtów rocznie, co oczywiście jest bardzo dobrą pensją i całkiem przyzwoitą. Nie jest to jednak powszechnie postrzegana pensja sportowa. Więc tak, próbuję zarobić dodatkowe pieniądze. Jack Laugher

"Brytyjski olimpijczyk na OnlyFans publikuje półnagie zdjęcia i filmy, a jego profil obserwuje już 134 tys. osób" – czytamy w mediach. Subskrybenci, aby móc przeglądać publikacje sportowca płacą ponoć 40 zł (już w przeliczeniu na "nasze"). Ponadto mogą dawać mu napiwki za poszczególne posty.