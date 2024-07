Cora Schumacher ma konto na Onlyfans. Fot. Matt Winter/Splash News/EAST NEWS

To już oficjalne, że Ralf Schumacher jest w związku z mężczyzną. Rajdowiec w połowie lipca wrzucił na swój instagramowy profil zdjęcie z wybrankiem. W opisie przyznał, że jest szczęśliwy, bo spotkał odpowiednią osobą, z którą może się dzielić wszystkim.

Młodszy z braci Schumacherów nie od zawsze był jednak homoseksualistą. W 2001 roku poślubił Corę-Caroline Brinkmann (później Schumacher). Jego żoną została córką właściciela stacji benzynowych Gerda Brinkmanna. Po ukończeniu studiów Cora zaczęła pracę jako modelka.

Szersza publiczność usłyszała o niej, gdy wyszła za Schumachera. Urodziła mu syna Davida. Potem za namową męża weszła w świat wyścigów. Nie porzuciła jednak kariery show-biznesowej. Występowała w programach telewizyjnych, takich jak: "Big Brother", "Let's dance" czy opera mydlana "Merienhof".

Ponadto Cora-Caroline Schumacher już wcześniej nie miała problemu z pokazywaniem swojego ciała. W 2003 roku zapozowała dla magazynu "GQ" i "Playboya". Tymczasem okazuje się, że ma też konto na OnlyFans. Daily mail podaje, że 47-latka jest dostępna na platformie dla dorosłych.

– Kocham swoje ciało i dlaczego nie miałabym się nim dzielić z innymi? To nie powinno być problemem – mówiła kilka miesięcy temu w rozmowie z niemieckim dziennikiem. Nie wszystkim jednak podobała się ta aktywność Schumacher. Ponoć jej syn Dawid miał odsunąć się od matki.

