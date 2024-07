Prawie cztery godziny show. To musisz wiedzieć o ceremonii otwarcia igrzysk

W piątek rozpoczynają się 33. Letnie Igrzyska Olimpijskie, które otworzy wielka parada 206. reprezentacji. Do Paryża przyjechali nie tylko sportowcy z całego świata, ale wiele gwiazd popkultury oraz politycy. Poniżej znajdziesz, co warto wiedzieć o ceremonii otwarcia tej wielkiej imprezy sportowej.

Startują Letnie Igrzyska Olimpijskie. To musisz wiedzieć o tej ceremonii. Fot. Łukasz Kalinowski/East News

W piątek wieczorem ponad 80 łodzi z prawie 7 tys. sportowców wyruszy z paryskiego mostu Austerlitz na pływającą paradę w górę Sekwany, płynąc obok katedry Notre-Dame, aby dotrzeć do stóp kultowej wieży Eiffla w Paryżu. Tak zaczną się 33. Letnie Igrzyska Olimpijskie.

W piątek zaczyna się olimpiada w Paryżu

Ceremonia zacznie się dokładnie o godz. 19:30. Potrwa około trzech godzin i 45 minut. Wcześniej organizatorzy poinformowali, że w widowisku weźmie udział ponad 80 głów państw i rządów, a ponad 300 tys. widzów będzie oglądać widowisko z brzegów rzeki.

Jeśli chodzi o przywódców politycznych, to prezydent Emanuel Macron i jego żona Brigitte powitali już gości na czerwonym dywanie na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego, gdzie przed ceremonią na Sekwanie odbyło się przyjęcie dla około 85 głów państw i rządów.

Do Paryża pojechał z Polski m.in. prezydent Andrzej Duda. "W Pałacu Elizejskim odbywa się dziś spotkanie Prezydenta Republiki Francuskiej z Głowami Państw i Szefami Rządów przybyłymi na ceremonię otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich" – napisano w serwisie X na profilu jego Kancelarii.

Z kolei funkcjonariusze służb bezpieczeństwa przekazali, że nad bezpieczeństwem ceremonii i wydarzeń sportowych, które odbędą się w różnych częściach Paryża, będzie czuwać aż 45 tysięcy policjantów oraz tysiące żołnierzy i prywatnych ochroniarzy.

W Paryżu pojawiło się wiele gwiazd

Jeśli chodzi o gwiazdy, to m.in. amerykański raper Snoop Dogg był jednym z niosących znicz olimpijski, gdy ten był jeszcze w drodze na ceremonię otwarcia. Dogg niósł go ulicami Saint-Denis, etnicznie zróżnicowanej północnej dzielnicy Paryża, w której znajdują się Stadion Olimpijski i Centrum Sportów Wodnych.

Nie jest jasne, kto wystąpi podczas ceremonii otwarcia, ale media odkryły, iż m.in. Celine Dion przyleciała do Paryża na początku tego tygodnia. Paparazzi zauważyli ją w poniedziałek (22 lipca) w hotelu Royal Monceau nieopodal Pól Elizejskich, gdzie zameldowała się również Lady Gaga.

Jak podał amerykański tygodnik "Variety", istnieje szansa, że kanadyjska artystka znana z piosenki "My Heart Will Go On" z "Titanica" wystąpi na ceremonii otwarcia 33. Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu będą trwać od 24 lipca do 11 sierpnia. W programie igrzysk znajdą się rozmaite konkurencje: od gimnastyki i piłki ręcznej po pływanie i szermierkę.

Gdzie oglądać ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich? Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 19:30 w piątek (26 lipca). Zobaczymy ją na TVP1 (oraz tvpsport.pl), Eurosport oraz platformie Max.

