Brzoska ruszył z pomocą polskim tenisistkom. Linette pokazała, jak to się skończyło

Magda Linette i Magdalena Fręch miały problem z dotarciem do Paryża na igrzyska olimpijskie. Na pomoc ruszył im założyciel Inpost Rafał Brzoska. Niemal dobę później Linette pokazała zdjęcie z samolotu i dodała wpis, w którym dziękuje przedsiębiorcy.

Brzoska pomógł polskim tenisistkom. Tak dziękuje mu Linette. Fot. Grzegorz Wajda/REPORTER/serwis X

Jak już informowaliśmy, Magda Linette opublikowała wpis na platformie "X", gdzie poinformowała, że wraz z Magdaleną Fręch mają problem z doleceniem do Paryża na igrzyska olimpijskie.

"Ej, co się robi, kiedy nie ma się znajomych z Private Jetem (prywatnym odrzutowcem – red.), a WTA przesuwa Ci finałowy mecz, przez co nie masz szans dolecieć do Paryża na Igrzyska przed zamknięciem strefy powietrznej? Z Magdą Fręch czekamy na wasze tipy" – napisała polska tenisistka.

Brzoska skutecznie pomógł polskim tenisistkom

W toku wymiany komentarzy ze strony internautów do dyskusji włączył się niespodziewanie Rafał Brzoska. "Proszę o DM (wiadomość prywatną – red.) ze szczegółami i spróbuję pomóc" – przekazał założyciel i prezes Inpost.

I tak też się stało. Tenisistka pokazała niemal dobę później zdjęcie z samolotu. "Jeśli anioły istnieją, to wszystkie na bank mają na imię Rafał. Dziękuję Rafał Brzoska – nasz life saver!" – czytamy w jej wpisie.

Przypomnijmy też, że w miniony czwartek polskie tenisistki wygrały mecze w półfinałach turnieju WTA 250 w Pradze. Fręch pokonała Laurę Samson, a Linette pokonała Lindę Noskovą.

W piątek zaczynają się Igrzyska Olimpijskie

33. Letnie Igrzyska Olimpijskie otworzy wielka parada 206. reprezentacji. Do Paryża zjechali się nie tylko sportowcy z całego świata, ale również influencerzy, gwiazdy kina i muzycy, a Celine Dion ma być jedną z nich. Pogłoski mówią, że kanadyjska piosenkarka ma zrobić niespodziankę swoim fanom i wystąpi na ceremonii otwarcia.

Jak pisaliśmy w naTemat, to także pierwszy raz w historii, kiedy część sportowców będzie walczyć o medale tak daleko od miejsca, w którym odbędzie się pozostała część zmagań. Surferzy wystąpią bowiem 16 tys. kilometrów dalej – na wyspie Tahiti.

Okazało się, że we Francji o tej porze roku nie ma warunków, które pozwoliłyby na prowadzenie zmagań surferów. Właśnie dlatego zapadła decyzja, że 48 zawodników i zawodniczek o medale będzie walczyć na wyspie Tahiti. Ta położona jest na Oceanie Spokojnym i jest częścią Polinezji Francuskiej.