W Paryżu Andrzej Duda wziął udział najpierw w otwarciu Domu Polskiego, który ma służyć naszym sportowcom, przedstawicielom mediów oraz kibicom w czasie rozpoczynających się igrzysk olimpijskich. Kolejnego dnia pojawił się też w wiosce olimpijskiej, gdzie popisał się sportowymi umiejętnościami.

Duda dodał kolejny popis w Paryżu. Po piłce chwycił za paletkę do tenisa. Fot. Kancelaria Prezydenta/serwis X

Prezydent Andrzej Duda w sobotę odwiedził wioskę olimpijską. Jak przypomniała jego Kancelaria, "po raz pierwszy polska reprezentacja wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w 1924 roku, czyli dokładnie sto lat temu i liczyła wtedy 81 osób". W tym roku jest ich ponad 200.

Duda jest na olimpiadzie w Paryżu. Wspiera naszych sportowców

– Do tej pory zdobyliśmy 298 medali na wszystkich igrzyskach. Trzymamy kciuki, żeby granica 300 medali została znacznie przekroczona w czasie tych igrzysk. Chcielibyśmy, żeby wśród medali było jak najwięcej złotych – powiedział Duda.

Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym widzimy, że prezydent zagrał tam w tenisa stołowego. Na zdjęciach wydaje się być zadowolony z tego, jak mu idzie gra w ping ponga.

W piątek z kolei po ceremonii otwarcia Domu Polskiego prezydent wziął udział w zabawie, do której zachęcił trener koszykówki Kacper Lachowicz.

W piątek Duda bawił się też piłką

Prezydent próbował utrzymać na długopisach kręcące się piłki do koszykówki. Fragment z tej próby trafił do sieci dzięki korespondentowi Sport.pl. Z tego urywka wydaje się jednak, że Dudzie ta zabawa całkiem nieźle szła.

Co Duda powiedział podczas oficjalnej uroczystości? – Po raz pierwszy podczas igrzysk olimpijskich mamy Dom Polski, za co ogromnie dziękuję. To specjalne miejsce, w którym będzie prezentowana Polska, historia polskiego ruchu olimpijskiego i polskiego sportu – stwierdził.

Z relacji na stronie jego Kancelarii wynika też, że podczas uroczystości odbyło się ślubowanie kolejnej grupy polskich sportowców. Prezydent wręczył im wówczas nominacje olimpijskie.

– To wielkie marzenie każdego, kto postawił w swoim życiu na sport, żeby w igrzyskach wziąć udział, a cóż dopiero zdobyć medal – podkreślił w swoim wystąpieniu Duda.

Przypomnijmy: w piątek rozpoczęły się 33. Letnie Igrzyska Olimpijskie, które otworzyła wielka parada 206. reprezentacji. Do Paryża przyjechali nie tylko sportowcy z całego świata, ale wiele gwiazd popkultury oraz politycy. Wystąpiła tam m.in. Lady Gaga i Celine Dion.

Jak zrelacjonowała w felietonie nasza dziennikarka Ola Gersz, gwiazda zaśpiewała słynny utwór Edith Piaf z wieży Eiffla. "Czekałam na jej występ cztery godziny (jak pewnie większość widzów), ale warto było: popłakałam się. Nie tylko dlatego, że śpiewała absolutnie bezbłędnie: to był wielki powrót kobiety, która choruje i cierpi, ale walczy jak lwica i nie zamierza się poddać" – czytamy w jej komentarzu.