Trzymał długopisy, ale nic nie podpisał. Duda w Paryżu dał show... z piłkami

W Paryżu Andrzej Duda wziął udział w otwarciu Domu Polskiego, który ma służyć naszym sportowcom, przedstawicielom mediów oraz kibicom w czasie rozpoczynających się igrzysk olimpijskich. Jednak nie to przykuło uwagę – prezydent popisał się bowiem umiejętnością trzymania dwóch kręcących się piłek na długopisach.

Duda zaskoczył w Paryżu. Popisał się umiejętnościami sportowymi. Fot. Lukasz Kalinowski/East News/Ł.Jachimiak/serwis X

Po ceremonii otwarcia Domu Polskiego prezydent Andrzej Duda wziął udział w zabawie, do której zachęcił trener koszykówki Kacper Lachowicz.

Duda pokazał, że umie bawić się piłką do koszykówki

Prezydent próbował utrzymać na długopisach kręcące się piłki do koszykówki. Fragment z tej próby trafił do sieci dzięki korespondentowi Sport.pl. Z tego urywka wydaje się jednak, że Dudzie ta zabawa całkiem nieźle szła.

Co Duda powiedział podczas oficjalnej uroczystości? – Po raz pierwszy podczas igrzysk olimpijskich mamy Dom Polski, za co ogromnie dziękuję. To specjalne miejsce, w którym będzie prezentowana Polska, historia polskiego ruchu olimpijskiego i polskiego sportu – stwierdził.

Z relacji na stronie jego kancelarii wynika też, że podczas uroczystości odbyło się ślubowanie kolejnej grupy polskich sportowców. Prezydent wręczył im nominacje olimpijskie.

– To wielkie marzenie każdego, kto postawił w swoim życiu na sport, żeby w igrzyskach wziąć udział, a cóż dopiero zdobyć medal – podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent.

Przypomnijmy: w piątek rozpoczynają się 33. Letnie Igrzyska Olimpijskie, które otwiera wielka parada 206. reprezentacji. Do Paryża przyjechali nie tylko sportowcy z całego świata, ale wiele gwiazd popkultury oraz politycy.

W piątek zaczyna się olimpiada w Paryżu

Ceremonia zaczęła się o godz. 19:30. Potrwa około trzech godzin i 45 minut. Wcześniej organizatorzy poinformowali, że w widowisku weźmie udział ponad 80 głów państw i rządów, a ponad 300 tys. widzów będzie oglądać widowisko z brzegów rzeki.

Jeśli chodzi o przywódców politycznych, to prezydent Emanuel Macron i jego żona Brigitte powitali gości na czerwonym dywanie na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego, gdzie przed ceremonią na Sekwanie odbyło się przyjęcie dla około 85 głów państw i rządów.

Do Paryża pojechał z Polski właśnie prezydent Andrzej Duda. "W Pałacu Elizejskim odbywa się dziś spotkanie Prezydenta Republiki Francuskiej z Głowami Państw i Szefami Rządów przybyłymi na ceremonię otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich" – napisano w serwisie X na profilu jego Kancelarii.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu będą trwać do 11 sierpnia. W programie igrzysk znajdą się rozmaite konkurencje: od gimnastyki i piłki ręcznej po pływanie i szermierkę.

Gdzie oglądać ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich? Transmisja na żywo rozpoczęła się o godzinie 19:30 w piątek (26 lipca). Zobaczymy ją na TVP1 (oraz tvpsport.pl), Eurosport oraz platformie Max.