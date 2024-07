D o tragicznego zdarzenia doszło w Chinach. Na nagraniu z kamer ochrony widać 28-letniego mężczyznę wchodzącego do windy, niosącego baterię do hulajnogi, która zaczyna dymić po zamknięciu drzwi. Urządzenie wybucha. Mężczyzna nie przeżył.





To nagranie nie przestaje nas przerażać. Bateria hulajnogi wybuchła w windzie

redakcja naTemat

