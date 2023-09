Jechali hulajnogami elektrycznymi po alkoholu. Gdy usłyszeli wysokość mandatu, szybko otrzeźwieli

2,5 tys. złotych i 1 tys. złotych mandatu będzie musiało zapłacić trzech mężczyzn, którzy w Sopocie jechali nietrzeźwi na hulajnogach elektrycznych. Każdy z nich miał od 0,5 do 0,7 promila alkoholu.

Dwóch obywateli Niemiec oraz jeden mieszkaniec Łodzi zostali ukarani mandatami w wysokości 2,5 tys. zł i 1 tys. zł. Fot. East News/ Stanislaw Bielski/REPORTER

We wtorek tj. 12 września ok. godziny 23:00 policjanci z sopockiej drogówki na Alei Niepodległości zatrzymali dwóch obywateli Niemiec w wieku 24 lat. Po przebadaniu ich alkomatem okazało się, że pierwszy z nich ma 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a drugi 0,5.

Warto zaznaczyć, że do 0,5 promila jest to stan po użyciu alkoholu. Ponad ten wskaźnik jest już mowa o stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze udaremnili mężczyznom dalszą jazdę i wystawili im mandaty w wysokości 2500 zł i 1000 zł.

Sopot. Posypały się mandaty za prowadzenie hulajnogi pod wpływem

"Pół godziny później ci sami funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 22-latka z Łodzi, który kierował hulajnogą elektryczną. Badanie trzeźwości wykazało, że on także znajduje się po użyciu alkoholu" – przekazała w komunikacie prasowym rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Sopocie podkom. Lucyna Rekowska. Mundurowi zakazali mu dalszej jazdy i za popełnione wykroczenie wlepili mandat w wysokości 1000 zł.

Policja apeluje i przypomina

"Apelujemy o trzeźwość, rozwagę i stosowanie się do przepisów obowiązujących na drodze" dodała rzeczniczka. Warto pamiętać, że za jazdę hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych, natomiast za jazdę hulajnogą w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) wysokość mandatu wzrasta do kwoty 2500 złotych.