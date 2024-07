Hezbollah zaatakował Izrael. Rakieta zabiła dzieci bawiące się na boisku

Natalia Kamińska

W sobotę libańska organizacja terrorystyczna Hezbollah zaatakowała Izrael. Rakieta uderzyła w boisko pełne dzieci na północy kraju – we wsi Madżdal Szams. Nie żyje co najmniej 11 osób, w tyle głównie dzieci. To miasteczko jest zamieszkałe przez Druzów. Hezbollah zaatakował zatem wyznawców islamu.