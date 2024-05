P o ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael aż 250 osób zostało wziętych do niewoli. Teraz matki czterech porwanych kobiet udzieliły poruszającego wywiadu, opowiadając o losach swoich córek. – Na początku nie chciałam o tym rozmawiać, ale teraz nie boję się już tego powiedzieć. One są gwałcone, być może codziennie. Trzeba to powiedzieć głośno – powiedziała Shira Elbag.





"Są gwałcone, być może codziennie". Przerażające, co Hamas robi izraelskim zakładniczkom

Redakcja naTemat.pl

Po ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael aż 250 osób zostało wziętych do niewoli. Teraz matki czterech porwanych kobiet udzieliły poruszającego wywiadu, opowiadając o losach swoich córek. – Na początku nie chciałam o tym rozmawiać, ale teraz nie boję się już tego powiedzieć. One są gwałcone, być może codziennie. Trzeba to powiedzieć głośno – powiedziała Shira Elbag.