Niezapomniana przygoda na świeżym powietrzu. Te półkolonie mogą być tym, czego potrzebuje dziecko

W środku lata niektórzy rodzice zastanawiają się, co tu jeszcze zrobić, aby dzieci, zamiast nudzić się w domu, spędziły wartościowy czas, przeżywając przy tym niezapomniane przygody, najlepiej na świeżym powietrzu. Jeśli jesteś jednym z nich, półkolonie Runmageddon Kids wyjdą naprzeciw twoim oczekiwaniom. W ofercie dla najmłodszych są one kolejnym krokiem organizatorów popularnego w Polsce biegu z przeszkodami.

Półkolonie Runmageddon Kids to tygodniowy program wakacyjny dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, nastawiony na rozwijanie ich umiejętności fizycznych, społecznych i emocjonalnych, głównie poprzez serię zorganizowanych aktywności na świeżym powietrzu. Materiały prasowe / Runmageddon

Już od dłuższego czasu Runmageddon – firma organizująca tak samo nazwane wydarzenia biegowe o różnym stopniu trudności, które zdominowały polski rynek biegów przeszkodowych – aktywizował dzieci i młodzież, proponując im start w dostosowanych do nich biegach w takich formułach jak Runmageddon Kids i Runmageddon Junior. Teraz stały się one częścią szerszej propozycji dla młodych śmiałków i śmiałkiń.

Rozszerzoną ofertę dla najmłodszych pod szyldem Runmageddon stanowią półkolonie Runmageddon Kids. Jest to tygodniowy program wakacyjny dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, nastawiony na rozwijanie ich umiejętności fizycznych, społecznych i emocjonalnych, głównie poprzez serię zorganizowanych aktywności na świeżym powietrzu. Zróżnicowane zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów.

Dzięki programowi łączącemu elementy sportu, zabawy i edukacji młodzi uczestnicy i młode uczestniczki półkolonii wzmacniają poczucie własnej wartości, stawiając czoła rozmaitym wyzwaniom. Ponadto uczą się samodyscypliny, wytrzymałości i pracy zespołowej. Dodatkowo w grupie rówieśników mogą nawiązywać przyjaźnie, dzieląc się doświadczeniami i wzajemnie motywując do osiągania lepszych wyników.

Podczas Runmageddon Kids rozwój umiejętności motorycznych umożliwiają dzieciom przemyślane zajęcia fizyczne. Główną aktywnością na tym polu jest tor przeszkód Runmageddon, zaprojektowany tak, by pojawiające się na jego trasie wyzwania rozwijały siłę, wytrzymałość i zręczność u małych biegaczy i biegaczek. Ruch na świeżym powietrzu odgrywa też dużą rolę w zajęciach survivalowych oraz grach zespołowych.

Te pierwsze obejmują naukę podstawowych umiejętności przetrwania w naturze takich jak rozpalanie ognia czy budowanie szałasów w lesie. Te drugie kładą nacisk na zadania, które wymagają współpracy i strategii, np. grupy w plenerze podążają za wskazówkami, aby dotrzeć do skarbu. Inne atrakcje turnusu to m.in. ścianka wspinaczkowa czy park linowy. Plan bywa zmienny, bo wiele zależy od pogody i pomysłowości organizatorów.

Na półkoloniach równie ważny co fizyczny jest też rozwój mentalny i emocjonalny. Edukację w tym zakresie zapewniają dotyczące samorozwoju warsztaty. Podczas tych sesji dzieci rozwijają umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresami, wyzwaniami i porażkami, budowania pewności siebie, osiągania równowagi oraz myślenia o potrzebach innych. Program przewiduje godzinę zajęć dziennie mentalno-rozwojowych.

Tygodniowy program zajęć w formie innych każdego dnia przygód pamięta też o wzmacnianiu umiejętności społecznych. Droga do tego celu wiedzie przez interakcję z rówieśnikami i pracę zespołową. Mają one miejsce we wspomnianych już aktywnościach na torze przeszkód, zajęciach minisurvivalowych czy grach zespołowych. Na szczególną uwagę zasługuje zajęcie integracyjne pod nazwą "Poszukiwacze zaginionego skarbu".

Runmageddonowe zajęcia na wyjeździe pomagają dzieciom również w zdobywaniu wiedzy o świecie. W planie zajęć znajdują się bowiem wycieczki edukacyjne – wyjścia poza teren półkolonii np. do parków przyrodniczych lub naukowych. Poznawanie świata dzikich zwierząt albo technologii i techniki to nie wszystko. Dodatkowo dzieci obecne na turnusie zostają wprowadzone w podstawy zdrowego trybu życia i odżywiania.

Pięciodniowy turnus (od poniedziałku do piątku) zaczyna się od "zaprzysiężenia" rekrutów w Akademii Runmageddonu i pierwszej misji specjalnej. Drugiego dnia czeka ich Poszukiwanie Zaginionego Skarbu. Na półmetku półkolonii mogą liczyć na potężną dawkę ruchu w trakcie Ninja Path Challenge. Przedostatni dzień upływa im pod znakiem Supermocnego Wyścigu Superbohaterów. Ich pobyt wieńczą Wielkie Igrzyska Runmageddon.

W ramach półkolonii Runmageddon Kids każde dziecko otrzymuje pakiet uczestnika o wartości 200 zł (koszulka, workoplecak, buff, medal). Przysługuje mu również pełne wyżywienie (II śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz ubezpieczenie NWW. Profesjonalną opiekę gwarantują wykwalifikowani opiekunowie oraz instruktorzy. Wszyscy oni posiadają odpowiednie certyfikaty i doświadczenie w pracy z dziećmi.

Półkolonie Runmageddon Kids organizowane są na bezpiecznym terenie w 11 lokalizacjach w 8 miastach w Polsce. Są to Warszawa (Północ, Południe, Wschód), Kraków, Wrocław (Północ, Południe), Poznań, Szczecin, Łódź, Katowice i Gdańsk. Rodzice zainteresowani turnusem mogą dokonać na niego zapisu na stronie internetowej Runmageddon Kids zawierającej szczegółowe informacje o terminach, lokalizacjach i opłatach.