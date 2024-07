Rod Stewart niebawem skończy 80 lat. Legendarny wokalista nie zamierza jednak zwalniać tempa. – Zdaję sobie sprawę, że moje dni są policzone, ale się nie boję. Zamierzam wykorzystać te lata, jak najlepiej – zapewnia w nowym wywiadzie.

Rob Stewart zdaje sobie sprawę, że jego dni są policzone, ale nie rezygnuje z imprez. Fot. KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP/East News

Stewart to światowej sławy muzyk, który od ponad pięciu dekad dzieli się z fanami swoim talentem. Do jego najbardziej znanych kawałków należą: "I Don't Want To Talk About It", "Have You Ever Seen The Rain" i "Da Ya Think I'm Sexy?".

Wokalista był wielokrotnie nagradzany, m.in. dwukrotnie wprowadzono go do Rock and Roll Hall of Fame, a także otrzymał statuetkę Grammy Living Legend. W 2016 roku zyskał tytuł szlachecki w Pałacu Buckingham i stał się "Sir Rodem Stewartem".

Quiz: Dokończysz fragment hitu?

Stewart: Zamierzam cieszyć się sobą przez te ostatnie kilka lat

W styczniu 2025 roku Stewart skończy 80 lat. Artysta jednak ani myśli o wycofywaniu się ze świata show-biznesu. Udzielił niedawno wywiadu portalowi The Sun. Zdradził w nim, jak zamierza "wykorzystać ostatnie 15 lat swojego życia".

– Zdaję sobie sprawę, że moje dni są policzone, ale się nie boję. Wszyscy w pewnym momencie musimy odejść, więc jedziemy na tym samym wózku. (...) Zamierzam cieszyć się sobą przez te ostatnie kilka lat tak bardzo, jak tylko mogę. Mówię kilka – prawdopodobnie przez kolejne piętnaście spokojnie mógłbym to robić – powiedział.

Przyznał, że "nie jest już taki jak w latach 70. i 80.", musi teraz "bardziej chronić swój głos", ale nie chce odpuszczać koncertów. Jednocześnie zaznaczył, że wciąż dba o swoją kondycję. – Utrzymuję się w bardzo, bardzo dobrej formie. Mam tego samego trenera od 31 lat. Ćwiczymy trzy lub cztery razy w tygodniu – opowiadał.

Czy gwiazdor szykuje się już na swój okrągły jubileusz? Przyznał, że żona – 53-letnia Penny Lancaster wzięła na sobie organizację imprezy. – Moje 80. urodziny zostawiłem mojej ukochanej żonie Penny. Ona ma wielkie plany, o których nie pozwala mi mówić – wspomniał.

– Sam nawet dokładnie nie wiem, co to będzie. Po prostu zostawiłem to jej. Wszystkie moje dzieci i wnuki też są w to zamieszane – zwierzył się. Przypomnijmy, że Stewart trzy razy się żenił. Z tych związków ma ośmioro dzieci. Z obecną żoną, modelką i fotografką Peny Lancaster, jest od siedemnastu lat.