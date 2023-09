Rod Stewart znowu w Polsce! Sprzedaż biletów na koncert rusza już niebawem

Rod Stewart ponownie zaśpiewa dla Polaków. Gwiazdor muzyki pop odwiedzi nasz kraj ponownie w przyszłym roku. Bądźcie jednak czujni – sprzedaż biletów na LiveNation.pl rozpocznie się już niedługo.

Rod Stewart wystąpi w Polsce. Fot. SplashNews.com/ East News

Rod Stewart w Polsce

"Jestem naprawdę podekscytowany możliwością powrotu i występu dla moich wspaniałych przyjaciół w Polsce. Dam wam moje największe przeboje – i oczywiście będzie wiele ekscytujących niespodzianek!" – przekazał polskim fanom Rod Stewart. Gwiazdor wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi 18 czerwca 2024 roku. Po raz pierwszy Stewart odwiedził Polskę w 2007 roku.

Stewart to legenda popu. Artysta jest jednym z najlepiej sprzedających się gwiazd w historii muzyki rozrywkowej. Wokalista był wielokrotnie nagradzany, m.in. dwukrotnie wprowadzono go do Rock and Roll Hall of Fame, a także otrzymał statuetkę Grammy Living Legend. W 2016 roku otrzymał tytuł szlachecki w Pałacu Buckingham i stał się "Sir Rodem Stewartem".

Wśród gatunków, które wykonuje wymienia się (za Wikipedią) m.in. hard rock, soft rock, folk rock i country rock, AOR, blues rock, biały soul i pop tradycyjny. Do jego najbardziej znanych kawałków należą: "I Don't Want To Talk About It", "Have You Ever Seen The Rain" i "Da Ya Think I'm Sexy?".

W ostatnim czasie Stewart zasłynął dwoma rzeczami. W październiku ubiegłego roku wyraźnie potępił atak Rosji na Ukrainę. "Bombardowanie niewinnych dzieci, szpitali, placów zabaw. Tak jak wszyscy inni, byliśmy w szoku. (...) To zło, czyste zło" – stwierdził gwiazdor.

Stewart zaangażował się w pomoc charytatywną ofiarom wojny, m.in. pomógł kilku Ukraińcom w dostaniu pracy na Wyspach. To niełatwe, kiedy nie zna się języka. Dodatkowo muzyk razem ze swoim bratankiem Warrenem wynajęli trzy ciężarówki, które zapełnili niezbędnymi artykułami i wysłali na Ukrainę. Wsparli też transport 16 osób do Berlina.

Gwiazdor był też jednym z niewielu artystów, którzy odmówili występu na ubiegłorocznym mundialu w Katarze. – 15 miesięcy temu zaproponowano mi sporo pieniędzy, ponad milion dolarów. Odmówiłem. Nie wypada tam jechać. A Irańczycy powinni być wykluczeni za dostarczanie broni (dla Rosji - red.) – powiedział Rod Stewart w rozmowie z "The Sunday Times". Zaapelował też do kibiców, by tam na siebie uważali.

Gdzie kupić bilety na Roda Stewarta?

Sprzedaż biletów zacznie się już na początku przyszłego tygodnia według następującego rozkładu: