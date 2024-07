Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 3. urodziny córki. Z tej okazji przygotowali dla niej coś specjalnego. Do sieci właśnie trafił teledysk do... Świnki Peppy, którą mała Nadzieja tak lubi.

Zborowska i Wrona zrobili to dla swojej córki. Fot. Instagram / Zofia Zborowska

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona od kilku lat spełniają się w roli rodziców. Ich pierwsza córka ma na imię Nadzieja, a druga, która przyszła na świat kilka tygodni temu – Jaśmina.

Zborowska i Wrona znów to zrobili. Nakręcili teledysk dla córki

Na koniec lipca swoje "święto" ma starsza pociecha. Dziewczynka właśnie obchodzi 3. urodziny. Cała rodzina postanowiła więc uczcić to w wyjątkowy sposób. "Droga Nadziejko – jak co roku – nakręciliśmy dla Ciebie teledysk. Tym razem padło na Świnkę Peppę. A dokładnie na piosenkę ze spektaklu, na punkcie którego oszalałaś i byłaś już na nim 3 razy" – wspomnieli w opisie.

Do publikacji załączyli oczywiście klip, na którym widzimy zarówno rodziców 3-latki, jak i jej babcie: Marię Winiarską i Hannę Wronę. Wszyscy przebrali się za postacie z bajki i śpiewali.

https://www.instagram.com/reel/C-Acd8nN8kw/

Nie da się ukryć, że filmik jest uroczy, a najbliższa rodzina włożyła w jego przygotowanie sporo serca i pracy. Takiego prezentu nie da się kupić... Mała Nadzieja będzie miała niezwykłą pamiątkę.

W sekcji komentarzy pod publikacją pojawiło się mnóstwo pozytywnych słów. Fani są zachwyceni teledyskiem i ślą dziewczynce życzenia. "Wspaniale"; "Wygraliście internety"; "Sto lat dla Nadziejki" – czytamy. "Już kolejny rok czekam na to, co wymyślicie i nie zawiedliście" – dodała internautka. "Dobrze ze teraz macie dwójkę dzieci, to teledyski mogą być dwa razy w roku" – napisała kolejna użytkowniczka.

To nie pierwszy raz, gdy Zborowska i Wrona przygotowali coś takiego dla córki. Gdy miała roczek, nakręcili dla niej teledysk do hitu "Hakuna Matata" z "Króla Lwa" Disneya. Warto przypomnieć, że w polskiej wersji językowej kultowej animacji głosu Mufasie użycza właśnie Wiktor Zborowski, dziadek Nadziei Wrony.

Z kolei w drugie urodziny na profilach aktorki i siatkarza pojawiło się wideo, którego motywem przewodnim była popularna piosenka "Baby Shark".