Związek Dominiki i Michała Chorosińskich należał do tych burzliwych. Szerokim echem odbiły się bowiem ich zdrady. Tymczasem posłanka PiS postanowiła uczcić 23. rocznicę ślubu z mężem. Jej publikacja wywołała burzę. Internauci w komentarzach zarzucają polityczce i aktorce hipokryzję.

Dominika Chorosińska świętuje rocznicę ślubu, a fani zarzucają jej hipokryzję. fot Adam Jankowski/REPORTER

"Tacy byliśmy jeszcze wczoraj... 23 lata razem. Szanuję, lubię, kocham. Ktoś powiedział – pierwsze dwadzieścia cztery lata w małżeństwie to docieranie się, potem już spokojniej. Z wiekiem łagodniejemy" – stwierdziła w nowej publikacji Dominika Chorosińska.

Choć część internautów słała małżonkom życzenia, to niektórzy nie przepuścili okazji, aby wytknąć im hipokryzję. "Szanuje, kocha, ale i zdradza"; "Miłość na pokaz"; "23 lata z przerwami na skok w bok"; "Hipokryzja" – czytamy w komentarzach.

Nie da się ukryć, że post o małżeństwie Chorosińskiej wzbudza skrajne emocje wśród użytkowników social mediów.

Chorosińska chwali się kolejną rocznicą ślubu. Jej post wywołał małą burzę

Dominika Chorosińska przed laty była znana przede wszystkim jako aktorka. Największą popularność przyniosła jej rola Ewy Nowickiej w niezwykle popularnym wówczas serialu "M jak miłość". Ponadto w 2016 roku wystąpiła w filmie "Smoleńsk", w którym wcieliła się w rolę wdowy. Potem debiutowała jako prezenterka w Telewizji Republika oraz TVP.

Dziś robi karierę w polityce. Już drugą kadencję z rzędu jest posłanką z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, a jesienią 2023 – po wyborach parlamentarnych – krótko była ministrem kultury w tzw. dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego.

To jednak o życiu uczuciowym Chorosińskiej było najgłośniej. 45-latka jest w związku małżeńskim z Michałem Chorosińskim. Dziś wychowują razem szóstkę dzieci. Jednak ich relacja ma w swojej historii kilka wzlotów i upadków.

Przed laty w mediach huczało o romansie byłej aktorki z kompozytorem Tomaszem Hynkiem. "To właśnie z nim miała zajść w trzecią ciążę z synem, Józefem. Jej mąż Michał Chorosiński uznał jednak dziecko za swoje" – pisał magazyn "Viva". Następnie jednak polityczka wróciła do męża. On ponoć też nie był jej wierny.

Ostatecznie postanowili sobie wybaczyć. – Moim zdaniem kryzysy w małżeństwie są zbawienne. To jest taka istota małżeństwa. Nasze jest bardzo burzliwe i to jest cudowne, bo cały czas jesteśmy wzmocnieni. Do przysięgi małżeńskiej dodałabym jedno zdanie – będę ci wybaczać zawsze – mówiła później Chorosińska w "Pytaniu na śniadanie".

Dodajmy, że swego czasu małżeństwo Chorosińskich wzięło udział w kampanii "Wierność jest sexy". Wtedy też nie brakowało komentarzy o... hipokryzji.