Antek Królikowski znów zostanie ojcem, jego partnerka Izabela Banaś jest w ciąży. Taka informacja obiegła media jeszcze na koniec lipca. Będzie to drugie dziecko aktora, bo pierwszego syna Vincenta ma z Joanną Opozdą. To właśnie aktorkę dziś masa osób zasypywała pytaniami o komentarz na te wieści. Ona jednak zwróciła uwagę na ważny wątek w tej sytuacji. Skupiła się na dziecku i ciężarnej.

Joanna Opozda reaguje na wieści, że Antek Królikowski będzie miał drugie dziecko. Fot. Piotr Molecki/East News

Królikowski ze swoją partnerką Izabelą Banaś uczestniczył ostatnio w festiwalu filmowym im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju. To tam wybranka aktora pojawiła się z widocznym ciążowym brzuchem.

Nie minęło dużo czasu i Królikowski oficjalnie potwierdził, że znów zostanie ojcem.

– Kudowa zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu, dlatego nie mogło zabraknąć w tym roku również nas. Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem. Pozwólcie, że resztę w tej sprawie pozostawimy na ten moment dla siebie – powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Quiz: Gwiazdy kiedyś vs. dziś. Sprawdź, czy rozpoznasz te znane twarze z archiwalnych zdjęć

Gwiazdor ma już jedno dziecko z Joanną Opozdą. Vincent Królikowski urodził się w lutym 2022 roku, ale jego rodzice już nie byli wtedy razem. Ich rozstanie odbiło się głośnym echem w mediach.

Opozda miała później wiele do zarzucenia ojcu chłopca. Z jej relacji wynikało, że Antek Królikowski "zdradził ją, gdy była w ciąży". Aktorka zarzucała mu też później, że "nie interesuje się synem" i "zalega z płaceniem alimentów".

Opozda: dziecko jest niewinne i darujcie sobie hejt na ciężarną

Teraz gdy wypłynęła wiadomość o ponownym ojcostwie "Królika" Joanna Opozda zareagowała stanowczo. Na wstępie wspomniała, że dziś od rana mnóstwo osób pyta się o jej stanowisko w tej sprawie. Zapowiedziała, że nie chce komentować, ale... ma jedną prośbę.

"Jedyne, o co was proszę, to żebyście nie znęcali się nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie" –zaczęła.

Dziecko zawsze jest niewinne. Nie prosiło się na świat i powinno dorastać w spokoju i szczęściu. Mnie i Vincentowi zostało to odebrane, co wiązało się z ogromnymi problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej i fizycznej . Była to trauma, której nie życzę absolutnie nikomu. Joanna Opozda

Aktorka stwierdziła, że "kobiety w ciąży powinny być pod ochroną". "Pamiętajcie, że czyniąc im krzywdę, czynicie krzywdę niewinnym istotom dorastającym w ich brzuchach" – zawróciła uwagę.

Na koniec zaapelowała, aby internauci "darowali sobie hejt", bo "ciężarne wszystko odczuwają 1000 razy mocniej".