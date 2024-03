Antek Królikowski udzielił wywiadu, w którym ponownie uderzył w Joannę Opozdę. Aktorka odpowiedziała na niego, publikując na Instagramie relację, w której nie zostawiła na byłym partnerze suchej nitki. Chwilę później na jej profilu pojawiła się wymowna grafika o przemocy. W komentarzach wybuchła burza. Internauci grzmią na Królikowskiego i jego rodzinę.

Opozda dodała wymowną grafikę na temat Królikowskiego. Burza w komentarzach Fot. instagram.com / @asiaopozda; @antekrolikowski

W sobotnie popołudnie wyszło na jaw, że medialny konflikt pomiędzy Joanną Opozdą a jej byłym partnerem wcale nie dobiega końca. Wręcz przeciwnie... Aktorka w odpowiedzi na kolejny kontrowersyjny wywiad Antka Królikowskiego opublikowała relację na Instagramie, w której zapłakana odpowiadała na zarzuty terroryzowania jego i jego rodziny.

Opozda dodała grafikę o przemocy. W komentarzach burza ws. Królikowskiego

Niespełna chwilę później aktorka na swoim profilu opublikowała grafikę na temat przemocy, którą opatrzyła wymownym opisem: "Dość". Co można przeczytać na opublikowanej fotografii? "Przemoc karmi się obojętnością, milczeniem i społecznym przyzwoleniem".

Internauci natychmiastowo połączyli ze sobą fakty i nie mieli żadnych wątpliwości, że tym samym nawiązuje ona do Królikowskiego. W komentarzach pod wpisem na Instagramie wybuchła burza, a użytkownicy nie zostawili na aktorze oraz jego rodzinie suchej nitki.

"On już dawno sięgnął dna razem ze swoją rodziną i kochanką. Brak słów, olej tego zaburzonego człowieka"; "Niestety toksyczne matki tworzą toksycznych mężczyzn"; "Ten gościu jest tak żenujący. Nie wiem, co on próbuje udowodnić swoim postępowaniem"; "Jego matka poniosła klęskę wychowawczą. Swoimi czynami wykastrowała syna za młodu i taką piz*ą się stał" – pisali internauci.

"On nigdy nie zrozumie, co zrobił. Najgorszy typ faceta. Zawsze będzie próbował się wybielać na milion sposobów"; "Niektórym ludziom życzy się po prostu tego, aby kiedyś w życiu trafili na samych siebie. Tego życzę całej rodzinie Królikowskich"; "Od dwóch lat widać rodzinę Królikowskich jako idealny przykład dynamiki, jaka cechuje narcystyczne rodziny. Te cechy przechodzą z pokolenia na pokolenie, bo rana narcystyczna naprawdę upośledza psychikę" – czytamy.

Pośród setek komentarzy nie zabrakło również słów wsparcia od fanów Joanny Opozdy. "Całym sercem z Tobą Asiu"; "Asia mądry zna prawdę, głupiemu trzeba będzie tłumaczyć"; "Facet powinien mieć zakaz zbliżania się do was i wypowiadania publicznie na wasz temat"; "Asiu Całym Serduchem Jesteśmy z Tobą i Vincentem"; "Chciałabym być tak silna jak Pani…"; "Dużo siły Asiu"– pisali internauci.

Opozda zapowiedziała proces przeciwko Królikowskiemu

Joanna Opozda po przeczytaniu po przeczytaniu najnowszego wywiadu swojego byłego partnera nie wytrzymała. Oprócz tego, że wypunktowała Antka Królikowskiego, zaznaczyła, że nigdy nie wypowiadała się na temat jego i jego rodziny.

– Zwykle odnoszę się do jego wypowiedzi (...) uważam, że dobrze jest takie rzeczy dementować, bo kiedy kłamstwo powielane jest powtarzane wiele razy, ono dla niektórych staje się prawdą – tłumaczyła.

Oprócz tego w kolejnych słowach zapowiedziała wkroczenie na drogę sądową. – Ten wywiad jest tak obrzydliwy, że mogłabym tutaj punkt po punkcie odnieść się do wszystkich kwestii. Myślę, że tutaj na pewno nie obędzie się bez sprawy, którą muszę już w końcu wytoczyć Antkowi. Naprawdę nie chciałam tego robić, ale muszę – podsumowała.

Co będzie tematem procesu? Opozda zamierza pozwać Królikowskiego o zniesławienie i naruszenie jej dóbr osobistych.