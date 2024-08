K amala Harris, chociaż intensywnie prowadzi swoją kampanię prezydencką, to nadal nie wybrała, z kim chce iść w wyścigu do Białego Domu. Amerykańskie media donoszą jednak, że jeden z kandydatów na to stanowisko, wydaje się być coraz bardziej prawdopodobnym wyborem. Chodzi o jednego z gubernatorów stanowych – Josha Shapiro.





Harris już wybrała wiceprezydenta? Ujawniono, kim może być jej nowy faworyt

Natalia Kamińska

Kamala Harris, chociaż intensywnie prowadzi swoją kampanię prezydencką, to nadal nie wybrała, z kim chce iść w wyścigu do Białego Domu. Amerykańskie media donoszą jednak, że jeden z kandydatów na to stanowisko, wydaje się być coraz bardziej prawdopodobnym wyborem. Chodzi o jednego z gubernatorów stanowych – Josha Shapiro.