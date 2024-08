W czwartek odbyła się wielka wymiana więźniów pomiędzy Zachodem a Rosją. Jest to największa tego typu operacja od czasów zimnej wojny. Na liście uwolnionych są znane nazwiska, w tym m.in. dziennikarza "The Wall Street Journal" Evana Gerszkowicza. "WSJ" podaje, że na liście jest też skazany na śmierć, a następnie ułaskawiony przez Alaksandra Łukaszenkę Niemiec Rico Krieger. Jak ujawnił prezydent USA Joe Biden, w tej wymianie więźniów uczestniczyła też Polska.

Wielka wymiana więźniów pomiędzy USA i Rosją. Jest polski wątek. Fot. Evan Vucci/Associated Press/East News

"Dziś trzech amerykańskich obywateli i jeden posiadacz zielonej karty, którzy byli niesprawiedliwie więzieni w Rosji, w końcu wracają do domu: Paul Whelan (były żołnierz piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych-red.), Evan Gerszkowicz, Alsu Kurmaszewa (dziennikarka Wolnej Europy-red.) i Władimir Kara-Murza (rosyjski opozycjonista i działacz praw człowieka-red.)" – napisał prezydent USA Joe Biden w specjalnym oświadczeniu.

Wielka wymiana więźniów pomiędzy Zachodem i Rosją. Jest polski wątek

Amerykański przywódca podkreślili, iż "porozumienie, które zapewniło im wolność, było wyczynem dyplomacji".

"W sumie wynegocjowaliśmy uwolnienie 16 osób z Rosji – w tym pięciu Niemców i siedmiu obywateli rosyjskich, którzy byli więźniami politycznymi we własnym kraju. Niektórzy z tych kobiet i mężczyzn byli niesprawiedliwie przetrzymywane przez lata. Wszyscy znosili niewyobrażalne cierpienie i niepewność" – podkreślił Biden.

Przekazał też specjalne podziękowania sojusznikom. "Jestem wdzięczny naszym sojusznikom, którzy stali z nami podczas trudnych, złożonych negocjacji, aby osiągnąć ten wynik, w tym Niemcom, Polsce, Słowenii, Norwegii i Turcji" – czytamy.

Polska miała wydać Rosji Pablo Gonzáleza

Jeśli chodzi o rolę Polski, to nasz kraj według doniesień WSJ wydał Rosji Pablo Gonzáleza. Gazeta przypomina, że polskie władze aresztowały w 2022 roku na granicy z Ukrainą tego hiszpańsko-rosyjskiego reportera. Twierdził on, że relacjonuje wojnę w Ukrainie dla hiszpańskich mediów. Polska zatrzymała go jednak pod zarzutem prowadzenia działalności wywiadowczej. Posługuje się on również rosyjskim nazwiskiem Pavel Rubtsow.

"Rzeczpospolita" poprosiła o komentarz w tej sprawie polskie MSZ. Rzecznik Paweł Wroński poinformował, że "sprawa objęta jest klauzulą tajności".

Głos w sprawie zabrał jednak polski premier. "Właśnie zakończyła się operacja wymiany więźniów, dzięki której Rosję opuścili bohaterowie rosyjskiej opozycji oraz obywatele państw NATO, przetrzymywani w Rosji. Akcja była możliwa dzięki zaangażowaniu naszego państwa. Dziękuję Prezydentowi i służbom za wzorową współpracę" – napisał Donald Tusk.

Do Niemiec wrócił z kolei m.in. skazany na śmierć, a następnie ułaskawiony przez Alaksandra Łukaszenkę Rico Krieger. Wolność odzyskał też prominentny krytyk Kremla Ilja Jaszyn, była regionalna koordynatorka Fundacji Antykorupcyjnej Aleksieja Nawalnego Lilia Czanyszewa oraz działacz niezależnego Stowarzyszenia Memoriał Oleg Orłow.

