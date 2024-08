Polacy latają do Włoch najczęściej do Mediolanu, Rzymu, Wenecji czy też na Sycylię. Ale jest jeden region tego kraju – perełka, która czaruje swoim niesamowitym wybrzeżem, do którego dość trudno dostać się z Polski. Już niedługo, ponieważ w to miejsce będzie latał Wizz Air z dwóch miast.

Cudowne wybrzeże Amalfi we Włoszech. Fot. Deposit/East News

Mowa oczywiście o wybrzeżu Amalfi (Costiera Amalfitana) zajmującym południową stronę półwyspu Sorrento. Przez wielu uznawane jest za jedno z najbardziej malowniczych w Europie przede wszystkim przez specyficzne masywy skalne i wydrążone w nich drogi oraz poutykane miasta.

Region ten został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Składa się z 13 plaż, miast (m.in. Positano, Amalfi i Ravello) i wiosek rozsianych między ustronnymi zatoczkami i wysokimi klifami. Rejon otaczają góry Lattari.

Do tej pory, żeby dotrzeć z Polski nad amalfitańskie Divina Costiera, czyli Boskie wybrzeże, trzeba było przylecieć do położonego na północ od niego Neapolu i stamtąd około 1,5 godziny jechać samochodem na południe.

Już niedługo będzie łatwiejszy i bliższy punkt przesiadkowy dla turystów z kraju nad Wisłą. Wizz Air otwiera nowe dwa połączenia do Salerno, które leży zaledwie 20 km na wschód od wybrzeża Amalfi. Dodatkowo po przylocie na miejsce większość trasy z lotniska w ten rejon pokonacie jadąc drogą położoną na klifach gór Lattari, wzdłuż Morza Tyrreńskiego – niezwykle emocjonująca i malownicza podróż.

Nowe trasy Wizz Air do Salerno – kiedy i skąd?

Na otwarcie nowych tras z Polski trzeba będzie trochę poczekać, bo aż do jesieni. Węgierska linia do Salerno poleci z Warszawy i z Katowic. Inaugurację lotów z Lotniska Chopina zaplanowano na 29 października. Loty będą odbywać się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty.

Natomiast z Katowic polecimy dzień wcześniej – 28 października. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i w piątki.

Jako że to bardzo świeże kierunki z bardzo odległymi datami wylotu, to w tym momencie bilety na loty są bardzo tanie. Bez bagażu nadawanego w najbardziej podstawowej opcji do Salerno można polecieć z Warszawy za 90 zł, a z Katowic za jedyne 49 zł. Oczywiście jeśli ktoś jest członkiem klubu Wizz Air.

Wizz Air otwiera nowe trasy z Krakowa. Na celowniku Rumunia

Przypomnijmy, że w połowie lipca pisaliśmy, że Wizz Air zapowiedział nie jedną, a aż trzy nowe trasy. Wszystkie będą dostępne z drugiego co do wielkości lotniska w Polsce, czyli z portu w Krakowie.

Od 2019 roku, kiedy węgierski przewoźnik pojawił się w stolicy Małopolski, obsłużył już ponad 5 mln pasażerów. Niebawem liczba ta będzie rosła jeszcze szybciej. A to za sprawą nowych tras do Bolonii we Włoszech, hiszpańskiej Walencji i rumuńskiego Bukaresztu.

Na pierwszej z wyżej wymienionych tras Wizz Air będzie latał aż cztery razy w tygodniu – w każdy poniedziałek, środę, piątek i niedzielę, a ceny biletów będą zaczynały się od 89 zł. Pierwszy samolot do Bolonii wystartuje już 27 października.

Do Walencji Wizz Air chce latać z Krakowa od 28 października trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki. Ceny biletów mają zaczynać się od 159 zł.

Tego samego dnia co połączenie do Hiszpanii zadebiutuje trasa do Bukaresztu. I to właśnie ona wydaje się być najciekawszą z nowych propozycji przewoźnika z Węgier.

