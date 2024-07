Wizz Air ma za sobą kilka trudnych miesięcy. Z powodu uziemienia znacznej części floty przewoźnik z Węgier musiał zapomnieć o nowych trasach. Jednak najnowsza zapowiedź wskazuje na to, że sytuacja się poprawia.

Wizz Air otwiera nowe trasy z Polski. Będzie w czym wybierać Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Wizz Air padł ofiarą błędu produkcyjnego. Z powodu wykorzystania z zanieczyszczonego proszku metalicznego w produkcji niektórych części silników turbinowych Pratt & Whitney, wiele samolotów Węgrów zostało uziemionych. Jednak wiele wskazuje na to, że jesień będzie dla nich lepsza niż tegoroczne lato.

Wizz Air zapowiada nową trasę z Polski. Ucieszą się zwłaszcza w Poznaniu

We wtorek 2 lipca Wizz Air poinformował oficjalnie o otwarciu nowej trasy. Już 28 października z Poznania wystartuje pierwszy samolot, który zabierze turystów do Rzymu, a dokładnie na lotnisko Fiumicino.

Połączenia będą realizowane trzy razy w tygodniu. Loty będą odbywać się w każdy poniedziałek, środę i piątek. Będzie to zatem idealna propozycja m.in. dla tych, którzy planują spędzić w stolicy Włoch przedłużony weekend. Do tego zachęci także cena. Bilet w jedną stronę będzie można zarezerwować już za 109 zł.

– Z radością ogłaszamy ekspansję naszej siatki połączeń z Polski dodając nową trasę WIZZ. Dzięki stałemu rozwojowi oraz zaangażowaniu w tworzenie jak najlepszych możliwości podróży pasażerom już dziś możemy poinformować o nowym połączeniu z Poznania do Rzymu – jednego z najbardziej kultowych miejsc w Europie – poinformowała Sasha Vislaus, managerka ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Wizz Air z otwarciem nowej trasy z Polski czekał prawie rok

To nie jedyna nowość, którą w ostatnich dniach zapowiedział Wizz Air. W czwartek 27 czerwca pojawiła się informacja o uruchomieniu nowych tras z lotnisk w Warszawie, Rzeszowie i Gdańsku, skąd pasażerów Węgrzy chcą zabrać na lotnisko Malpensa w Mediolanie.

Nad morzem będą mogli cieszyć się z jeszcze jednej bardzo interesującej trasy. Przewoźnik poinformował bowiem, że zabierze turystów z Gdańska w blisko 8-godzinny lot na portugalską Maderę. Tzw. wyspa wiecznej wiosny jest bardzo dobrze znana naszym turystom, którzy chętnie udają się tam na dłuższe i krótsze wakacje.

Dodajmy, że są to pierwsze nowe trasy Wizz Aira z Polski od jesieni ubiegłego roku. Przewoźnik zapowiedział wówczas uruchomienie lotów z Gdańska do Rzymu i Walencji, a później zamilkł. Wszystko to było spowodowane uziemieniem ok. 50 samolotów.

Wizz Air poszerza ofertę z Polski i nie tylko. Jest plan na ekspansję

– Dzięki najnowszemu połączeniu Wizz Air łączy Polskę z ponad 150 miejscami docelowymi w 26 krajach, co wzmacnia nasze zobowiązanie do zapewnienia dostępnych i niezawodnych podróży lotniczych – dodała przedstawicielka Wizz Aira.

Otwarcie nowych połączeń może być związane ze zbliżającym się odbiorem najnowszych maszyn we flocie Wizz Aira. Prawdziwym asem w ich rękawie może okazać się francuski Airbus A321XLR. Samolot ten pozwala realizację połączeń trwających do 8 godzin. To otwiera przed Węgrami nowe możliwości.

Jak podaje serwis Fly4Free, Wizz Air może swoją ekspansją sięgnąć… Azji, a dokładnie lotniska Changi w Singapurze. W planach ma być również uruchomienie z Europy lotów do Indii, a także dalsza ekspansja na północy Afryki.