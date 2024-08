32 lata czekania i w końcu będzie medal! Oto dlaczego wygrana Szeremety cieszy tak bardzo

Łukasz Grzegorczyk

T o już pewne – mamy medal w boksie olimpijskim po 32 latach czekania. Julia Szeremeta wywalczyła co najmniej brązowy krążek. Polka awansowała do półfinału turnieju bokserskiego w kategorii do 57 kg.