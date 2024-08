K amala Harris prowadzi swoją kampanię prezydencką w wyścigu do Białego Domu. Na razie u jej boku nie ma kandydata na wiceprezydenta, ale już w poniedziałek ma to się zmienić. Dzisiaj mamy poznać nazwisko osoby, która będzie jej towarzyszyć w walce o wygraną. Media uważają, że może to być gubernator Pensylwanii Josh Shapiro.





Harris miała już wybrać kandydata na wiceprezydenta. To nazwisko ma paść jeszcze dzisiaj

Natalia Kamińska

