Cieszycie się, że upały w końcu dały nam spokój? To spójrzcie na mapy...

Z prognoz synoptyków wynika, że w tym tygodniu nie zabraknie deszczu i burz. Możemy jednak liczyć, że zza chmur będzie wychodzić słońce. A w przyszłym tygodniu do Polski mają powrócić upały. Przedsmak tego, co nas czeka, będziemy mieli już w najbliższy weekend.

Jaka pogoda w sierpniu? Nadciągają upały takie jak w Turcji czy Egipcie

We wtorek (6 sierpnia) na ogół będzie pogodnie. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedynie na wschodzie, południowym wschodzie oraz miejscami w centrum kraju pojawi się więcej chmur i miejscami spadnie przelotny deszcz. Na wschodzie możliwe są również burze.

"W najcieplejszym momencie dnia od 20°C, 22°C na Wybrzeżu, wschodzie, południowym wschodzie oraz w centrum do 25°C na zachodzie" – prognozują synoptycy. Chłodniej będzie na Podhalu – około 18°C.

W kolejnych dniach temperatura powietrza będzie rosnąć. W środę najcieplej będzie na południowym zachodzie – do 28°C. W czwartek słupki termometrów wskażą taką wartość we wschodniej części kraju. Jednak z zachodu na wschód przemieszczać się będzie dodatkowo strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz. Miejscami burzom towarzyszyć mogą intensywne opady deszczu i silny oraz porywisty wiatr.

Piątek ma być pogodny, jedynie na północy oraz południowym wschodzie IMGW prognozuje zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Najchłodniej będzie na północy – do 25°C, najcieplej na południu i zachodzie – do 28°C.

Wiele wskazuje też na to, że po kilkunastu dniach odpoczynku w najbliższy weekend do Polski wróci upał. "W sobotę i niedzielę zachmurzenie na ogół duże i przelotny deszcz możliwy w północnej połowie kraju" – informuje IMGW.

Tam będzie także chłodniej – w sobotę 23°C, a w niedzielę do 27°C. Najwięcej błękitnego nieba powinno pojawić się na południu kraju i tam też będzie upał – w sobotę termometry wskażą od 28°C do 31°C, natomiast w niedzielę od 31°C do 33°C.

Jak wynika z map synoptycznych, w przyszłym tygodniu czeka nas prawdziwy powrót upałów. We wtorek 13 sierpnia temperatura wyniesie od 32 do nawet 37°C. W środę ma być podobnie, a najcieplej będzie w centrum i na wschodzie kraju.

Dla porównania, w Turcji i Egipcie ma być w tym czasie chłodniej – maksymalnie 35°C.

