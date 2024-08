Ostrzegają przed "burzami widmo". Zapytałem w IMGW i usłyszałem, że... to bzdura!

Mateusz Przyborowski

K ilka dużych serwisów ostrzega przed "burzami widmo", które nie dość, że są bardzo niebezpieczne, to w dodatku nie są wykrywalne przez systemy radarowe. To rzekome zjawisko ma być coraz częściej zauważane w Niemczech i niedługo ma pojawić się także w Polsce. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z IMGW i usłyszeliśmy, że jest to... nieprawda. Nie istnieje coś takiego, jak "burza widmo".