Po poniedziałkowym zwycięstwie nasi siatkarze mają powody do zadowolenia. Wielkie emocje towarzyszyły wszystkim zawodnikom, także Tomaszowi Fornalowi. 26-latek może liczyć na wsparcie swojej ukochanej. A kim jest partnerka tego wybitnego sportowca? To Sylwia Gaczorek, która od lat jest znaną influencerką i fryzjerką.

Kim jest partnerka Tomasza Fornala? Fot. Instagram / Sylwia Gaczorek

Polska reprezentacja w siatkówce ma za sobą ćwierćfinałowy mecz ze Słowenią. Zwycięstwo dało Biało-Czerwonym awans do półfinału i pozwoliło po wielu latach przerwać pechową serię podczas Igrzysk Olimpijskich.

Tego sukcesu pogratulowała Tomaszowi Fornalowi jego partnerka. Sylwia Gaczorek wstawiła relację na Instagramie, gdzie nie kryła dumy. "Mamy to, jesteśmy w finale igrzysk olimpijskich. @tomaszfornal, gratuluję" – napisała pod nagraniem.

Kim jest wybranka Fornala? Gaczorek to znana influencerka

Wielu fanów Fornala może się więc zastanawiać, kim jest jego wybranka? A okazuje się, że Sylwia Gaczorek to od lat właścicielka salonów fryzjerskich, z których usług korzystają gwiazdy show-biznesu. Ponadto 34-letnia bizneswomen aktywnie działa w social mediach.

Ponad dekadę temu zaczynała dodawać filmiki na YouTube. Do dziś się tam udziela, a jej kanał obserwuje ponad 260 tys. użytkowników. Materiały, które tam publikuje, mają charakter lifestylowy. Gaczorek podbija też Instagrama, gdzie ma ponad 600 tys. obserwujących.

To, że Fornala i Gaczorek może łączyć coś więcej, czujni fani zaczęli podejrzewać już w ubiegłe lato. Początkowo sami zainteresowani milczeli. Aż tu nagle na początku sierpnia 2023 roku dodali wspólne zdjęcie z wakacji. Uśmiechnięci, zapozowali w objęciu.

Siatkarz w jednym z wywiadów został zapytany o związek, ale wówczas wspomniał, że nie chce zdradzać wielu szczegółów szerszej publiczności.

– Zobaczymy, jak ta relacja się potoczy i w jakim kierunku pójdzie, ale nie mogę powiedzieć, że jestem wolny, jeżeli z kimś piszę i się spotykam. (...) Ja swoje relacje z płcią piękną zostawiam dla siebie – mówił w podcaście Interii.

Niedługo później głos zabrała też Gaczorek. – W moim życiu nastąpiły wielkie zmiany. Nie jestem już singielką i mam chłopaka. Bałam się pokazywania związku publicznie i oboje z Tomkiem zdecydowaliśmy, że takiego związku mieć nie będziemy i że zachowamy to dla siebie – obwieściła w jednym z wideo na YouTube.

Zakochani z biegiem czasu coraz części wstawiali jednak wspólne zdjęcia na swoich profilach w social mediach. Gaczorek jeździła też z ukochanym na mecze i kibicowała mu z trybun.

Fanki Fornala nie lubią influencerki?

Szerokim echem odbił się ostatni wywiad Gaczorek u Wersow. W programie internetowym "Czy to prawda, że…" influencerka została zapytana, jak to jest być dziewczyną znanego siatkarza. Okazało się, że jego fanki... za nią nie przepadają.

– To nawet nie chodzi o popularność, tylko mój chłopak nigdy wcześniej nie miał dziewczyny, nie pokazywał się publicznie z nikim. Ja byłam tą pierwszą dziewczyną, w którą można było uderzyć. (…) Pierwszy hejt, który się pojawił w moim życiu, był stosunkowo niedawno – odpowiedziała.

– Najbardziej okrutnym komentarzem było, jak leciałam samolotem i ktoś mi życzył, aby ten samolot spadł. Natomiast tych brzydkich komentarzy, teraz nie ma aż tak dużo. Jeżeli się pojawiają, to raczej są to fanki mojego chłopaka, które za mną nie przepadają. Jest to dla mnie zrozumiałe, bo nie wszyscy muszą cię lubić – zwierzyła się.

Gaczorek przed Fornalem miała przykre doświadczenia związkowe...

Swego czasu głośno było również o rozmowie Gaczorek z Żurnalistą. Tam influencerka wyznała, że była w swoim życiu w sumie w trzech poważnych związkach.

Przed tym, jak związała się z Fornalem, doświadczyła trudnych momentów. Chodziło o związek z niejakim Iwanem.

– Problem był taki, że ja zawsze szukałam kogoś, kto będzie ambitny, pracowity, kto będzie dążył do jakiegoś celu i dla kogo praca będzie stanowiła ważny element jego życia. Trochę popadłam w takie błędne koło, bo zaczęłam wyszukiwać różne rzeczy dla drugiej osoby, którymi ona mogłaby się zająć, jak np. montowanie wideo czy fryzjerstwo, bo bardzo chciałam, żeby w końcu zaczął pracować, a nie siedział w domu – opowiadała o swoim eks.

– Ja popadłam w jakieś takie dziwne coś, że dawałam i nawet się nie zorientowałam, że nigdy nic nie dostaję. Dopiero później zaczęłam się nad tym zastanawiać i dopiero później zaczęło to do mnie docierać – przyznała. Przed kamerą wyznała także, że były chłopak miał ją zdradzać.

Teraz wydaje się, że Sylwia Gaczorek odnalazła szczęście i stabilizację u boku Tomasza Fornala.