Matala na greckiej Krecie przez długie lata była najsłynniejszą wioską hipisowską w Europie. Fot. Jakub Noch / naTemat.pl

Jak zwykle z legendarnymi miejscami bywa, żeby dobrze zrozumieć je dzisiaj, trzeba najpierw zrobić krotką podróż do przeszłości. W tym przypadku o jedyne cztery tysiące lat...

Historia Matali sięga bowiem czasów starożytnych, kiedy to była ona portem obsługującym pobliskie minojskie miasto Fajstos – jeden z najważniejszych ośrodków kultury minojskiej na Krecie. Wioska pełniła rolę jego morskiej bramy, przez którą transportowano towary i surowce. Pierwsze osady na tym terenie datowane są na około 2000 lat p.n.e.

Wspomniane już na wstępie wydrążone w miękkim wapieniu jaskinie Matali również wykorzystywane były przez tysiące lat. Pierwotnie służyły one za grobowce i katakumby dla Minojczyków, następnie Achajów i Dorów, a później korzystali z nich Rzymianie.

Osadnicy wysyłani tu przez kolejnych cesarzy z Wiecznego Miasta docenili strategiczne położenie Matali, utrzymując jej status jako ważnego portu handlowego. Przez wieki panowania rzymskiego matalskie jaskinie zaczęły jednak zmieniać funkcję – tworzono w nich składy towarowe, a później miejsca zamieszkania.

Archeolodzy w niektórych z jaskiń znaleźli symbole chrześcijańskie, co świadczy o ich wykorzystaniu także przez wczesnych chrześcijan w okresie prześladowań.

W średniowieczu Matala – podobnie jak wiele innych miejsc na Krecie – doświadczyła znacznych przemian. W tym czasie największa wyspa Hellady była pod panowaniem Wenecjan, a następnie Osmanów, czego wpływy do dziś widać nie tylko w architekturze wyspy, ale i jej kulturze – nieco odmiennej od tej, którą znamy z innych rejonów Grecji.

Dla samej Matali kolejne setki lat nie były jednak czasem prosperity. Miejsce to zostało trwale zdegradowane do roli wioski rybackiej, dodatkowo mocno odizolowanej od głównych ośrodków rozwoju. Nowe życie zyskało ono dopiero w latach 60-tych XX wieku...

Był to czas ogromnych zmian społecznych i kulturalnych na całym świecie. A ruch hipisowski ze swoimi ideami wolności, pokoju, miłości i powrotu do natury zyskał ogromną popularność w Ameryce oraz Europie Zachodniej. W poszukiwaniu miejsca, gdzie mogliby realizować te idee, hipisi zaczęli migrować do odległych zakątków, w tym na Kretę.

Wyspa ta – będąca jeszcze miejscem stosunkowo dzikim i nieodkrytym przez masową turystykę – stała się celem podróży poszukiwaczy alternatywnego stylu życia. A Matala ze swoimi tajemniczymi jaskiniami musiała przyciągnąć wielu z nich. Szybko okazała się idealnym schronieniem dla szukających wolności i nirwany.

Początkowo niewielka grupa młodych ludzi zaczęła osiedlać się w jaskiniach nad plażą dlatego, że oferowały one po prostu darmowe schronienie. Wkrótce wieść o tej idyllicznej oazie rozeszła się po Ameryce i Europie, ściągając do jaskiń kolejnych lokatorów.

Dawni mieszkańcy życie w Matali w złotej erze ruchu hipisowskiego wspominają jako proste, w pełnej harmonii z naturą, gdzie wszyscy dzielili się tym, co mieli – od jedzenia, przez doświadczenia, marzenia, po trawkę i partnerów seksualnych. Lata 60-te i 70-te w Matali miały być wypełnione muzyką, sztuką, medytacją i długimi rozmowami przy ogniskach tlących się do wschodu słońca.

Wreszcie do Matali zjeżdżać zaczęli znani artyści i muzycy, szukający inspiracji i twórczej wolności. Jedną z najbardziej znanych osób, które odwiedziły Matalę, była Joni Mitchell. Piosenkarka z Kanady spędziła w kreteńskiej wiosce kilka tygodni. Zaowocowały one powstaniem słynnej piosenki "Carey", w której Mitchell opisała swoje doświadczenia z pobytu nad Morzem Libijskim.

Come on down to the Mermaid Café, and I will Buy you a bottle of wine And we'll laugh and toast to nothing And smash our empty glasses down (...) Maybe I'll go to Amsterdam Or maybe I'll go to Rome And rent me a grand piano And put some flowers 'round my room But let's not talk about fare-thee-wells now The night is a starry dome And they're playin' that scratchy rock and roll Beneath the Matala Moon

"Carey" - Joni Mitchell

o Matali na Krecie