Nie żyje posłanka KO. Izabela Mrzygłocka miała 65 lat

W sobotę (10 sierpnia) rano klub Koalicji Obywatelskiej podał, że po długiej chorobie zmarła Izabela Katarzyna Mrzygłocka – posłanka sześciu kadencji z ziemi wałbrzyskiej oraz wiceprzewodnicząca klubu. Miała 65 lat.

Nie żyje Izabela Mrzygłocka. Fot. Beata Zawrzel/REPORTER

"Po długiej chorobie odeszła Izabela Katarzyna Mrzygłocka, posłanka ziemi wałbrzyskiej V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, wieloletnia członkini Rady Ochrony Pracy, osoba o wielkim sercu, pełna energii i oddania sprawom publicznym" – czytamy we wpisie Klubu Parlamentarnego KO na X.com.

"Jej odejście jest ogromną stratą dla nas. Niech spoczywa w pokoju" – dodano.

Kim była Izabela Mrzygłocka?

Izabela Katarzyna Mrzygłocka urodziła się 20 maja 1959 w Wałbrzychu, z wykształcenia ekonomistka – ukończyła organizację i zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, odbyła także studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego.

Przez lata pracowała jako urzędniczka, była także społeczniczką. W 1998 roku została radną miejską w Wałbrzychu. Początkowo należała do Unii Wolności, a w 2004 roku wstąpiła do Platformy Obywatelskiej. W 2005 roku z jej list dostała się do Sejmu. Była posłanką V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji.

Na Wiejskiej pełniła różne funkcje: była przewodniczącą Rady Ochrony Pracy i przewodniczącą Komisji Etyki Poselskiej. W listopadzie 2016 została powołana na funkcję wiceprzewodniczącej Stałego Komitetu Rady Ministrów w gabinecie cieni utworzonym przez Platformę Obywatelską. Była także wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

W ostatnich wyborach startowała z drugiego miejsca na liście z okręgu nr 2. Otrzymała 14470 głosów. Pierwszy na liście pod względem liczby głosów, który nie dostał się do Sejmu był Robert Jagła (5 676 głosów). W 2024 z listy KO uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego VII kadencji. To on prawdopodobnie zastąpi zmarłą Mrzygłocką na Wiejskiej.

Czytaj także: https://natemat.pl/542831,zabrze-nie-zyje-piotr-barczyk-zmarl-w-trakcie-obrad-rady-miasta