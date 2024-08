Kolejne wyzwanie przed TikTokerem postawiła marka Schwarzkopf LIVE, zapraszając go i jego zespół do pobicia GUINNESS WORLD RECORDS w liczbie pofarbowanych włosów w ciągu 8 godzin (Most heads of hair dyed by a team in eight hours). Producent farb do włosów chciał w ten sposób zachęcić do wakacyjnego szaleństwa z kolorami włosów, a w razie sukcesu wypromować na świecie polskie talenty.