D o pobicia strażaka Pawła doszło na początku sierpnia. 25-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami od razu został przewieziony do szpitala w Nowym Targu. Niestety, zmarł 11 sierpnia. W środę Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przekazała naTemat.pl, co pokazały wstępne wyniki sekcji zwłok i co śledczy dalej planują w tej sprawie.





Śmierć strażaka z Białego Dunajca. Prokuratura mówi nam o wynikach sekcji zwłok

Natalia Kamińska

Do pobicia strażaka Pawła doszło na początku sierpnia. 25-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami od razu został przewieziony do szpitala w Nowym Targu. Niestety, zmarł 11 sierpnia. W środę Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przekazała naTemat.pl, co pokazały wstępne wyniki sekcji zwłok i co śledczy dalej planują w tej sprawie.