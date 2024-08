D o pobicia 25-latka doszło na początku sierpnia. Strażaka z poważnymi obrażeniami od razu przewieziono do szpitala w Nowym Targu. Tam został podłączony do urządzeń podtrzymujących życie. Mężczyzna zmarł w niedzielę 11 sierpnia. – Nastrój w jednostce jest ciężki – usłyszeliśmy od jednego ze strażaków.





Nie żyje młody strażak z Białego Dunajca. Został pobity "w trakcie spotkania w remizie"

Klaudia Zawistowska

