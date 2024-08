Prezydent Andrzej Duda na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza mianował w środę 19 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. W przeddzień święta Wojska Polskiego (15 sierpnia) stało się też coś dość nieoczekiwanego – prezydent podziękował samemu premierowi Donaldowi Tuskowi.

Niespodziewane słowa Dudy. Podziękował Donaldowi Tuskowi. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Niespodziewane słowa Dudy. Podziękował Tuskowi

– Przed panami generałami niezwykle ważne zadanie. Trwa modernizacja sił zbrojnych. Dziękuję premierowi i współpracownikom za podpisane kontrakty. Ten z wczoraj na znakomite śmigłowce szturmowe Apache. Dziękuję za kontrakt na lekkie transportery opancerzone. Potrzebujemy je, najlepiej te produkowane u nas w kraju – stwierdził w środę prezydent Andrzej Duda podczas ceremonii wręczenia nominacji generalskich.

Chodzi o to, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę na dostawę 96 śmigłowców szturmowych AH-64E Apache z pakietem logistycznym i szkoleniowym dla Wojska Polskiego. Mają one trafić do 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

– Dzisiaj wykonujemy krok milowy w transformacji, w wyposażeniu w najnowocześniejsze i najlepsze na świecie śmigłowce szturmowe AH 64E Apache. To jest przełomowy moment zakupu przez Polskę na potrzeby sił zbrojnych, wojsk lądowych, które mają komponent związany ze śmigłowcami – mówił w tej sprawie we wtorek minister obrony.

Jak poinformował, to 96 sztuk najnowocześniejszych śmigłowców szturmowych. – To wielka chwila dla mnie. To jest wielki i bardzo ważny moment dla wszystkich Polaków. W pierwszej kolejności chce podziękować naszym rodakom za to, że jest takie ogromne poparcie dla transformacji i zakupów na rzecz polskiej armii. To są ogromne wydatki, bo to jest koszt 10 miliardów dolarów, zakup 96 śmigłowców – wyjaśnił.

19 wojskowych otrzymało w środę awanse generalskie

W kwestii awansów dla wojskowych, to w środę Andrzej Duda (na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) mianował 19 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Tutaj można znaleźć ich listę.

– Nie jest łatwo przyjąć nominację generalską w czasach, w jakich żyjemy, gdy za naszą granicą toczy się prawdziwa pełnoskalowa wojna z setkami zabitych żołnierzy, płaczem zgwałconych kobiet, ze śmiercią dzieci, ze zniszczonymi osiedlami i miastami. Panowie wiedzą, jaka to odpowiedzialność przyjąć dziś taką nominację – mówił Duda podczas tego wydarzenia.

Jak dodał, generalski awans oznacza nie tylko prestiż i podsumowanie wzorowej służby, ale to też zobowiązanie na przyszłość do służby jeszcze bardziej wytężonej i odpowiedzialnej.

– Życzę sił, by zawsze były w najtrudniejszych momentach. Macie doświadczenie bojowe z misji z Iraku, z Afganistanu, z innych miejsc, których nie można wymieniać. Nie mam wątpliwości, że podołacie tym zadaniom – podkreślił, wskazując, że "nic ważniejszego dziś dla nas nie ma niż niepodległa i suwerenna ojczyzna.

I kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dodał do tego: – Dzisiaj jeszcze bardziej jesteście odpowiedzialni za swoich podwładnych, za Wojsko Polskie, za ojczyznę. Od dziś bierzecie wielką odpowiedzialność. Jesteśmy z Was dumni i dziękujemy za to, że przez te lata służby udowodniliście, że zasłużyliście na te awanse.