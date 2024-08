Rosjanie wycofali część wojska z Ukrainy. Generał wytłumaczył nam, co teraz knuje Kreml

Natalia Kamińska

R osja wycofała część wojsk z południowej Ukrainy z powrotem na swoje terytorium, aby spróbować odeprzeć narastającą inwazję sił ukraińskich. Co to oznacza dla przebiegu wojny i jaki cel ma obecnie Kreml? W rozmowie z naTemat.pl tłumaczy to gen. Waldemar Skrzypczak.