Przypomnijmy: do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 28 maja w okolicy Dubicz Cerkiewnych. Usiłując powstrzymać napór migrantów przedzierających się przez wyłom w granicznym płocie, Mateusz Sitek otrzymał cios nożem osadzonym na długim drzewcu. 6 czerwca 21-letni mężczyzna zmarł w warszawskim szpitalu.

Sierżant Mateusz Sitek specjalnie uhonorowany 15 sierpnia

– W 1920 roku trzeba było mieć odwagę. Odwagi wtedy było dostatku. I wtedy zwyciężamy. Dzisiaj tej odwagi żołnierzom polskim nie brakuje. I do końca są wierni przysiędze. Tak jak sierż. Mateusz Sitek, który bronił granicy RP i oddal za nią życie. To jest nasz bohater! To jest następca żołnierzy spod Modlina, Płocka, Radzymina, Wołomina i Warszawy! Sierżant Mateusz sitek, nasz bohater! – powiedział zebranym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.