Mateusz Sitek nie miał na ciele kamizelki? Wojsko odniosło się do doniesień medialnych

Piotr Brzózka

D owództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych odniosło się do sensacyjnych ustaleń mediów, z których wynikało, że zabity na polsko-białoruskiej granicy Mateusz Sitek nie miał na sobie kamizelki chroniącej przed ciosami nożem. Co armia ma do powiedzenia w tej sprawie?