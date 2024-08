Jak informowaliśmy, Algierka Imane Khelif mimo zdobycia złota na IO nie odpuszcza ws. tego, co działo się podczas samych igrzysk wokół jej osoby. Jej prawnik Nabil Boudi powiedział magazynowi Variety , że nazwiska Elona Muska i J. K Rowling znalazły się w pozwie, który trafił do sądu.

Prawnik Imane liczy, że Trump także będzie częścią śledztwa

To jednak nie wszystko. Ze słów prawnika pięściarki wynika, że pozew został złożony ogólnie przeciwko serwisowi X. W skardze wspomniano jednak o słynnych kontrowersyjnych postaciach, która wypowiadały się o pięściarce.

Jednakże, jak napisał w serwisie X znany francuski bloger prawniczy, mało prawdopodobne jest, aby Musk lub Rowling stanęli przed sądem, ponieważ francuskie prawo karne nie ma zastosowania do czynów popełnionych poza Francją przeciwko obywatelom państw obcych.

Prokuratorzy mogą jednak wnieść oskarżenie przeciwko tym, którzy pisali jakieś posty na terytorium Francji . Żadna z osób, które wskazał prawnik Algierki, nie przebywa jednak we Francji .

– Zobaczyłam, że wielkie osobistości, takie jak Donald Trump, porównywały mnie do mężczyzny i bardzo mnie to zabolało – mówiła bokserka w jednym z ostatnich wywiadów już po powrocie do Algierii.