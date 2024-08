Imane Khelif po powrocie do Algierii przeszła metamorfozę

Paryska prokuratura poinformowała już w środę agencję prasową AFP, że wszczęła dochodzenie w tej sprawie po skardze Khelif . To jednak nie wszystko. Ze słów prawnika pięściarki wynika, że pozew został złożony ogólnie przeciwko serwisowi X. W skardze wspomniano jednak o słynnych kontrowersyjnych postaciach, która wypowiadały się o niej.

Algierka nie zamierza odpuścić hejtu, jaki ją spotkał w Paryżu

– Zobaczyłam, że wielkie osobistości, takie jak Donald Trump, porównywały mnie do mężczyzny i bardzo mnie to zabolało – mówiła z kolei bokserka w jednym z ostatnich wywiadów już po powrocie do Algierii.