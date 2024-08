Śledczy podali, że "Perry uzależnił się od podawanej dożylnie ketaminy, lecząc się na depresję". Gdy lokalna klinika odmówiła zwiększenia przepisanej mu dawki, aktor zwrócił się do dilerki i lekarzy.

Estrada przytoczył wiadomości lekarzy. "Ciekawe, ile idiota zapłaci"

Estrada podał, że w ciągu dwóch miesięcy: od września do października 2023 roku "Perry'emu podano około 20 fiolek ketaminy, co kosztowało go około 55 000 dolarów". W tym procesie mieli ze sobą współpracować dr Salvador Plasencia z Santa Monica w Kalifornii oraz dr Mark Chavez z San Diego, a asystent aktora miał "wstrzykiwać mu ketaminę mimo braku wykształcenia medycznego".