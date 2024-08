Piotr Adamczyk nowym prowadzącym "DDTVN". Produkcja pokazała zapowiedź

Fanom aż trudno było uwierzyć, że Adamczyk został właśnie prowadzącym "DDTVN". "Nie, no serio? Taki aktor w śniadaniówce"; "Ale w sumie raz na jakiś czas taka nowa twarz, to by było ciekawe" – pisali internauci. Nie obyło się też bez żartów i nawiązań do poprzednich ról Adamczyka. "Karol. Papież, który został prowadzącym DDTVN" – dodał inny użytkownik.