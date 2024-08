Ostatni (ósmy) etap kobiecego Tour de France wiódł przez przełęcz Glandon do stacji narciarskiej Alpe d'Huez. Katorgą dla zawodniczek był aż 14-kilometrowy podjazd. Wyścig był emocjonujący. Pierwsza ucieczka ponad 20 zawodniczek została dogoniona przez peleton.

Co prawda finiszowała za Holenderkami, ale ostatecznie wygrała cały Tour z przewagą... 4 sekund. To życiowy sukces Polki.

Kim jest Katarzyna Niewiadoma?

– Taylor jest dla mnie inspiracją. Za jego namową zaczęłam malować, choć nie jestem artystką w tej dziedzinie, ale sprawia mi to mnóstwo przyjemności. Bawię się kolorami, cały czas mogę coś nowego odkrywać. To malarstwo abstrakcyjne. Natomiast Taylor zdecydowanie ma talent do malarstwa – mówiła w rozmowie z "Gazetą Krakowską".