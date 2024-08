" Ranczo " – serial komediowo-obyczajowy, który pokochali Polacy, był emitowany w TVP1 od marca 2006 do listopada 2016. A wszystko zaczęło się od historii Lucy Wilskiej, która przyjechała z USA do opuszczonego domy swoich pradziadków.

To jak później potoczyły się losy "Amerykanki", Kusego, wójta Pawła Kozioła , jego żony Halinki, Lodzi i Czerepacha, członków słynnej "ławeczki" – śledziły przed telewizorami miliony widzów.

Do dziś serial cieszy się ogromną popularnością. Można go oglądać w serwisach streamingowych (m.in. na Netflixie). Powtórki "lecą" także w TV. Fani chętnie zaglądają również do Jeruzala, czyli słynnych serialowych Wilkowyj, gdzie nagrywano produkcję TVP. W połowie sierpnia 2024 roku odbył się tam nawet zlot miłośników "Rancza".