Co stanie się z tzw. bazarem na Poczcie Polskiej? – Polacy są przyzwyczajeni naprawdę do zupełnie innego standardu. My musimy pokonać taką drogę – starsze pokolenie będzie to pamiętać – od CPN-u do Orlenu. Z takiej rozwalającej się stacji benzynowej, do dzisiejszego standardu. To samo jest w bankach, galeriach handlowych. My odstajemy i to szokuje – powiedział w TOK FM prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz.