Deborah Bitoto zaginęła w Polsce. W komentarzach wybiło szambo Fot. Facebook / Policja

Reklama.

Przejrzałem kilka newsów o zaginięciu 18-letniej Deborah Bitoto, przeczytałem sporo komentarzy pod nimi. I powiem uczciwie: większość z nich wyraża troskę i nadzieję, że dziewczyna się znajdzie. Ale jest wśród nich mnóstwo wpisów, których treść jest szokująco głupia.

Ja naprawdę rozumiem, że musi się znaleźć jakiś wszechwiedzący, który pod każdym postem o zaginięciu kobiety napisze, że pewnie poszła w długą od męża. Wbrew pozorom ma to nawet sens, bo tak często faktycznie bywa. Tak samo jak większość zabójstw ma miejsce w grupie bliskich i znajomych, więc policja zaczyna przepytywanie od męża albo żony ofiary. Statystyka.

Reklama.

Ale to, co się wydarzyło pod informacjami o zaginięciu czarnoskórej osiemnastolatki, to mocne przegięcie. I piszę to ja, osobnik nieszczególnie wrażliwy i lubiący żarty, również te rubaszne. Ale komentarze zeszły o wiele, wiele niżej niż poziom męskiej szatni na siłowni.

Deborah Bitoto zaginęła w Polsce. W komentarzach wybiło szambo

Z jednej strony mam ochotę kilka z nich zaprezentować, by pokazać skalę zidiocenia ich autorów. Z drugiej po prostu wstydzę się powielać takie bzdury. Że powinna "wrócić do Afryki", że pewnie w nocy szukają, padają też oczywiście słowa o asfalcie… I żeby było jasne: podaję tu przykłady wpisów "w miarę delikatnych".

Reklama.

Przeglądam kilka profili, których właściciele wysłali najbardziej rasistowskie komentarze. Widzę narzekanie na Ukraińców. Najwidoczniej bliżej im mentalnie do putinowskiej Rosji. Spoko, nie mój problem. Putin ogłosił właśnie program przyjmowania obcokrajowców rozczarowanych liberalnym podejściem swoich władz. Teraz będą mogli posmakować prawdziwej wolności.

Na jednym z profili znajduję kiczowaty obrazek: biały lew walczy z czarnymi gorylami na tle brytyjskiej flagi. Wicie, rozumicie... Wielka Brytania daje radę.

W paru miejscach widzę oczywiście krzyże i Jezusa. I pójdzie sobie taki w niedzielę do kościoła, pomodli się do wiszącego na krzyżu Żyda (w sumie to Aramejczyka), potem zwyzywa czarnoskórą nastolatkę od małp i nie widzi w tym nic złego.

Reklama.

Mamy XXI wiek, niektórzy tkwią w XVI

No ludzie, żeby w XXI wieku nie ogarniać, że ludzie mają różne kolory skóry, to już trochę wstyd. Tak, ludzie są biali, czarni, brązowi. Pełna paleta barw! I tak się składa, że Polakami są też osoby ciemnoskóre, ze skośnymi oczami, nawet rude. Ciemnoskórość to nie jest nowość w naszym regionie.

Pamiętacie może, że pradziadek wielkiego rosyjskiego (tfu!) poety Aleksandra Puszkina był czarny? Serio. Był Abisyńczykiem, trafił do Rosji jako niewolnik. Ale był łebskim gościem i car Piotr I nadał mu tytuł szlachecki. W XVII wieku! Czy to znaczy, że część Polaków jest dziś bardziej zacofana niż Rosjanie 400 lat temu? Niestety tak.

Może ja przypomnę: nie jest niczyją winą ani zasługą, że jest biały, czarny. Jedni ludzie rodzą się kobietami, inni mężczyznami. Taka jest natura. Wiedzą to nawet dzieci, nieznające jeszcze rasistowskich wyziewów.

Ba, wiedzą to nawet psy. Jak na łące spotka się wiejski kundel i rasowy Cavalier King Charles Spaniel, to będą się razem bawić, a nie wypominać sobie pochodzenie i kolor futra. W ten sposób chciałem delikatnie dać znać, że rasiści w zasadzie są głupsi od psów.

18-letnia Deborah Bitoto wciąż poszukiwana

Zaginiona nastolatka niestety ciągle się nie odnalazła. Deborah Bitoto jest poszukiwana przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek.

Reklama.