Izabela P. się odnalazła, ale nie chce mieć kontaktu z nikim z rodziny

Izabela do drzwi znajomych w Bolesławcu miała zapukać we wtorek 20 sierpnia . Ci o jej odnalezieniu od razu poinformowali policję, a na miejscu pojawiła się także prokuratura. Pierwsze informacje były bardzo dobre – kobieta miała być cała i zdrowa. Później okazało się, że jej kondycja nie była idealna.

Podczas rozmowy z prokuratorem poinformowała, że nie chce mieć kontaktu z rodziną. – Pani Izabela złożyła oświadczenie, że nie chce, by media informowały o miejscu jej przebywania. Nie chce kontaktu z rodziną – przekazała Onetowi prokurator Węglarowicz-Makowska.

Mąż i świadkowie Jehowy szukali Izabeli. Teraz milczą

– Cały czas otrzymujemy jakieś telefony i sygnały. Oczywiście przekazujemy je również policji. Na początku próbowaliśmy poszukiwać i też o tym informowałem policję , że takie działania chcemy podjąć. To było w niedzielę. Chcieliśmy najszybciej to zrobić. Nic tam nie znaleźliśmy – mówił jeszcze kilka dni temu.

Teraz nie chciał jednak komentować słów żony ani faktu jej odnalezienia. – Nie mogę teraz rozmawiać. Do widzenia – powiedział w rozmowie z Onetem , po czym się rozłączył.

To nie koniec sprawy 35-letniej Izy. Przesłuchanie powinno wiele wyjaśnić

W rozmowie z Polsat News rzeczniczka prokuratury w Jeleniej Górze dodała, że w środę 21 sierpnia 35-latka zostanie przesłuchana w charakterze świadka. – W zależności od jej zeznań ustalimy, jak dalej ma toczyć się postępowanie. Na ten moment to nie koniec śledztwa – zaznaczyła prok. Ewa Węglarowicz-Makowska.

Nadal nie wiadomo, co dokładnie działo się z kobietą przez 11 dni. Wiele mają wyjaśnić jej środowe zeznania. – Wszystko ma się wyjaśnić po złożeniu przez panią Izabelę zeznań. Jeśli np. powie, że ktoś ją porwał, to działania będą toczyć się w tym charakterze – zaznaczyła prokurator.

Podejrzliwy ws. zaginięcia Izabeli jest kryminolog dr Paweł Moczydłowski. – To w ogóle jest paradoks. Okazało się, że policję za nos wodzili świadkowie Jehowy. Podejrzewam, że wiele rzeczy, które się w tej sprawie działy, było celowym zamazywaniem obrazu. No i powiedzmy sobie szczerze: społeczność świadków Jehowy musiała brać w tym w jakiś sposób udział. Kobieta mogła przed nimi uciekać, a być może ktoś z tej grupy miał wiedzę, co się z nią dzieje – powiedział ekspert w rozmowie z naTemat.