Śledczy dodają, że śledztwo "w sprawie o czyn z art.189§1kk będzie kontynuowane". Co ciekawe, ten artykuł Kodeksu Karnego odnosi się do... porwań.

"§ 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10" – brzmi cytowany przez prokuraturę przepis.

Co się działo z Izabelą P.?

– Pani Izabela złożyła oświadczenie, że nie chce, by media informowały o miejscu jej przebywania. Nie chce kontaktu z rodziną – przekazała Onetowi prokurator Węglarowicz-Makowska.

Dodajmy, że kobieta była członkinią zboru Świadków Jehowy. Musiała żyć wedle surowych zasad. Do zboru należał i jej ojciec, i mąż Tomasz. Ten, pytany o to, czy niechęć do nawiązywania kontaktu dotyczy rodziny, czy zgromadzenia świadków Jehowy, odpowiedział krótko: – Z pewnością nie chodzi o naszą organizację.