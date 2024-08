Michał K. i Paweł Sz. z poważnymi zarzutami

Media ustaliły, gdzie mogą być podejrzani

Portal zwraca jednak uwagę, że jak wynika jednak ze stenogramów z podsłuchów z jego telefonu, prowadzonych przez CBA w operacji specjalnej o kryptonimie "Walet", do których dotarli dziennikarze, planował on przeprowadzkę na stałe do Hiszpanii. Miało to być jeszcze przed zmianą władzy w Polsce.